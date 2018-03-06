HABER

Mars'taki izler uzaylılara mı ait? NASA'dan flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 14:17 | Son Güncelleme

Buckingham Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Barry DiGregorio, Mars'ta çekilen fotoğraflarda uzaylılara ait fosilleşmiş ayak izlerine rastladığını ve NASA'nın bu izleri gizlediğini iddia etti

Mars'taki izler uzaylılara mı ait? NASA'dan flaş açıklama!

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi ( NASA), neredeyse bir yıldır Curiosty keşif aracıyla Mars’ın tozlu yüzeyini arşınlıyor ve keşiflerini kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak henüz insanoğlu Dünya dışı varlıklara dair en küçük bir iz bile bulabilmiş değil. Buckingham Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Barry DiGregorio ise bunun aksini savunuyor.

Mars üzerine birçok kitap kaleme alan Dr. DiGregorio, NASA’nın Kızıl Gezegen’de buldukları fosilleşmiş uzaylı izlerinin üstünü örtmekle suçluyor.

1865115_353425f34b84defdb30fcda2471f5511

Araştırmacıya göre, insansız keşif araçlarının Mars üzerinde çektiği fotoğraflarda uzun zaman önce fosilleşmiş uzaylı ayak izleri görülüyor. İngiliz Daily Star Gazetesi’ne konuşan Dr. DiGregorio, yukarıdaki fotoğrafta görülen söz konusu izlerin bir yıldan bu yana Mars’ta çekilen fotoğrafların hiçbirinde olmadığını ve birden ortaya çıktıklarını iddia ediyor.

Dünya Mars'a taşınıyor! İşte o kentten ilk görüntülerDünya Mars'a taşınıyor! İşte o kentten ilk görüntüler

Söz konusu iddialar üzerine bir açıklama yapan NASA, Dr. DiGregorio’nun “ayak izleri” olarak tanımladıkları izlerin gerçekte fotoğrafta göründüğünden çok daha küçük olduğunu söyleyerek, gerçek boyutlarının ise bir susam tanesini geçmediğini açıkladı.

Uzay ajansına göre bu garip şekiller Mars yüzeyinde bulunan taşların kristal düzeni nedeniyle meydana gelmiş olmaları kuvvetle muhtemel. NASA’nın Mars Curiosity bilim ekibinden Sanjeev Gupta, bu şekillerin alçı taşı kristallerinin karakteristik bir özelliği olduğunu ve benzerlerinin Dünya’da da görülebileceğini söyledi.

Mars için orta çağ teknolojisi kullanacakMars için orta çağ teknolojisi kullanacak
NASA'nın 'Mars' senaryolarıNASA'nın 'Mars' senaryoları
Mars'ta yaşam olmamasının nedeni gezegenin kaya yapısıMars'ta yaşam olmamasının nedeni gezegenin kaya yapısı
NASA paylaştı, Mars'ta yine tuhaf görüntüler var!NASA paylaştı, Mars'ta yine tuhaf görüntüler var!
Elon Musk'dan tarihi şov! Çarpıcı fotoğraflarElon Musk'dan tarihi şov! Çarpıcı fotoğraflar
Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyorTesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buckingham Üniversitesi Mars uzaylı NASA Dr. Barry DiGregorio Curiosty keşif aracı

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Diğer Haberler
Fındıklar Mehmetçiklere teslim edildi

Fındıklar Mehmetçiklere teslim edildi

Vezirköprü’de okumaz-yazmaz kalmayacak

Vezirköprü’de okumaz-yazmaz kalmayacak

Hastane 1 saat elektriksiz kaldı, hastalar sevk edildi

Hastane 1 saat elektriksiz kaldı, hastalar sevk edildi

PKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdı

PKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdı

Kastamonu’da Okuma-Yazma Seferberliği başlatıldı

Kastamonu’da Okuma-Yazma Seferberliği başlatıldı

’Ağaç ve Kadınlar’ fotoğraf ve resim sergisi Kuşadası’nda açıldı

’Ağaç ve Kadınlar’ fotoğraf ve resim sergisi Kuşadası’nda açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.