HABER

Mars yüzeyinde su gölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

Radar ölçümleri, buz örtüsü altında 20 metre genişliğinde kalıcı bir su kütlesinin varlığını belirledi

Bilim adamları Mars'ın yüzeyinde dev bir su gölü buldu.

İtalya'daki Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsünden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yaptıkları gözlemlerde Kızıl Gezegen'in güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar Mayıs 2012 ile Aralık 2015 arasında radarla yaptıkları ölçümlerde gezegen yüzeyinin 1,5 kilometre altında, 20 kilometreye yayılan su kütlesinin varlığını tespit etti.

Kızıl Gezegen'de daha önce de donmuş halde veya mevsimsel su varlığına rastlanmıştı, ancak yeni keşfin gezegen üzerinde ilk kez kalıcı su varlığına işaret ettiği belirtildi.

Gölün, aşırı soğuk ve tuzlu olmasına rağmen, dünyada benzer koşullarda mikropların yaşadığı örneklere rastlandığından, canlı yaşamı için uygun ortam sağlayabileceği düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Batman'da kaçak elektrik gerginliğiBatman'da kaçak elektrik gerginliği
ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Ev Hapsi' kararı (3)ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Ev Hapsi' kararı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsü Mars Mars Express uydusu su gölü su kütlesi

En Çok Okunan Haberler

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.