HABER

Marsilya'da binlerce kişi Engin için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 01:27 | Son Güncelleme

Fransa'nın Marsilya kentinde 25 Mayıs gecesi uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşma sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Engin Güneş için "beyaz yürüyüş" düzenlendi

PARİS (AA) - Fransa'nın Marsilya kentinde 25 Mayıs gecesi uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Engin Güneş için düzenlenen "beyaz yürüyüşe" binlerce kişi katıldı.

Yerel La Provence gazetesinde yer alan haberde, 25 Mayıs gecesi bir spor derneğine ait kafeteryada otururken kurşunların hedefi olan 28 yaşındaki otobüs sürücüsü Engin Güneş için şehrin kuzey bölgesinde yürüyüş düzenlendiği belirtildi.

Haberde, Güneş'in ailesi ve arkadaşları tarafından, şehirde çeteler arasındaki silahlı hesaplaşma ve yetkililerin buna sessiz kalmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Plan d’Aou Mahallesi'nde toplanan göstericiler, üzerinde Engin Güneş'in fotoğrafı ve "bir daha asla" yazan beyaz tişörtlerle spor kompleksine yürüdü. Burada yapılan konuşmalarda Marsilya'nın bir bölümünde şiddet ve uyuşturucu çeteleri nedeniyle devletin otoritesini kaybettiğine işaret edildi.

Yürüyüşe katılan çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marsilya Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin'i hedef alarak çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Engin'e ve ailesine kayıtsız kalındığını belirtti.

Yürüyüşe katılan Bölge Senatörü Samia Ghali, Cumhurbaşkanı Macron'a mektup yazarak Güneş ailesini Elysee Sarayı'nda kabul etmesini talep etti. Marsilya'nın bazı bölgelerinde şiddet ve otorite yetersizliğinin sıradan hale geldiğine işaret eden Ghali, "Marsilya'daki bu şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin 'gerçek kurbanlar' olarak kabul edilmesi gerektiğini" kaydetti.

Uzun yıllar önce Fransa'ya göç eden Bayburtlu bir ailenin en küçük ve tek erkek çocuğu olan Engin Güneş'in 5 ablasının, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmek için gelecek günlerde Paris'e gidecekleri ve Elysee Sarayı önünde benzer bir gösteri yapacakları öğrenildi.

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Bayram tatilcilerinin dönüşü gece saatlerinde de TEM’i kilitlediBayram tatilcilerinin dönüşü gece saatlerinde de TEM’i kilitledi
AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engin Güneş Fransa Marsilya

En Çok Okunan Haberler

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: 67 ölü, 341 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: 67 ölü, 341 yaralı

Bayram tatilcilerinin dönüşü gece saatlerinde de TEM’i kilitledi

Bayram tatilcilerinin dönüşü gece saatlerinde de TEM’i kilitledi

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.