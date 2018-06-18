Marsilya'da binlerce kişi Engin için yürüdü

PARİS (AA) - Fransa'nın Marsilya kentinde 25 Mayıs gecesi uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Engin Güneş için düzenlenen "beyaz yürüyüşe" binlerce kişi katıldı.

Yerel La Provence gazetesinde yer alan haberde, 25 Mayıs gecesi bir spor derneğine ait kafeteryada otururken kurşunların hedefi olan 28 yaşındaki otobüs sürücüsü Engin Güneş için şehrin kuzey bölgesinde yürüyüş düzenlendiği belirtildi.

Haberde, Güneş'in ailesi ve arkadaşları tarafından, şehirde çeteler arasındaki silahlı hesaplaşma ve yetkililerin buna sessiz kalmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Plan d’Aou Mahallesi'nde toplanan göstericiler, üzerinde Engin Güneş'in fotoğrafı ve "bir daha asla" yazan beyaz tişörtlerle spor kompleksine yürüdü. Burada yapılan konuşmalarda Marsilya'nın bir bölümünde şiddet ve uyuşturucu çeteleri nedeniyle devletin otoritesini kaybettiğine işaret edildi.

Yürüyüşe katılan çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marsilya Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin'i hedef alarak çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Engin'e ve ailesine kayıtsız kalındığını belirtti.