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Mars'ta heyecan uyandıran iki keşif

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 00:44 | Son Güncelleme

NASA, Kızıl Gezegen'den alınan numunelerde organik maddeler ile gezegenin atmosferinde mevsimsel metan artışı olduğunu belirledi - Bunun Mars'ta yaşamın kanıtı olarak ele alınabileceği belirtildi

CAPE CANAVERAL (AA) - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın Gale Krateri'nden alınan numunelerde organik maddelere rastladı.

Bilim insanları, Mars'ta 2012’den bu yana incelemeler yapan Curiosity keşif aracı tarafından Gale Krateri’nin tabanındaki yaklaşık 3,5 milyar yıllık kayalıkta organik maddeler bulunduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, Mars'ta bulunan organik maddelerin, eski bir yaşam kanıtı, yaşam için bir besin kaynağı ya da yaşam yerine var olan başka bir şey olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarından Ashwin Vasavada, "Eğer herhangi bir zamanda yaşam vardıysa gelecekteki misyonlarla eski yaşam belirtilerini bulabilme şansı yükseldi." dedi.

Diğer yandan, Curiosity, Mars'ın atmosferindeki metanı ölçmek için ayarlanabilir lazer spektrometresini kullandı. Curiosity'nin, Mars atmosferindeki mevsimsel metan artışlarını da doğruladığı bildirildi.

Araştırmacılar, biyolojik bir kaynağı göz ardı edemeyeceklerini belirtti.

Mars’ta bir zamanlar mikroorganizmaların bulunduğu, hatta hala bulunuyor olabileceği ihtimalini akla getiren yeni bulguların, Kızıl Gezegen'de geçmişte ya da halihazırda bir yaşamın kanıtı olarak ele alınabileceğini bildirildi.

Her iki çalışma da Science dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Gale Krateri organik maddeler

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