Mart ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Mart ayı, tarihimizde en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. Ayrıca aylık ihracat ilk defa 15 milyar dolar barajını aştı." dedi. TİM Başkanı Büyükekşi, 2018'in mart ayına ilişkin ihracat verilerini, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile birlikte Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda açıkladı. Martta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldiğini belirten Büyükekşi, aylık ihracatın ilk defa 15 milyar dolar barajını aştığını ve martın, tarihteki "en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay" olduğunu bildirdi. Büyükekşi, 12 aylık ihracatın da yüzde 10,5 artışla 160 milyar dolara yaklaştığını aktararak, yıl sonunda hedeflerinin 170 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu söyledi. Miktar bazında ihracatın ise mart ayında yüzde 7,6 azalarak 10,5 milyon ton olduğunu aktaran Büyükekşi, "İhracatımız çift haneli artarken, ihracat miktarımızın azalması, aynı malı çok daha yüksek fiyata sattığımızı gösteriyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı, markalı, tasarım eli değmiş ürünlerle inşallah ihracat birim fiyatımızı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız." diye konuştu.

Büyükekşi, parite değişimlerinin ihracata etkisine de değinerek, "Mart ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 1,1 milyar dolar oldu. Bunda özellikle avro dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1,22 seviyelerinde olmasını bekliyoruz." yorumunu yaptı. - "71 bin ihracatçı Mehmetçiğin yanında" Mehmet Büyükekşi, ekonominin temelinin sağlam bir güvenlik anlayışı ve politik istikrardan oluştuğunu belirterek, bu iki unsuru koordine ederek kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyledi. Büyükekşi, "Bugün ülkemizin geleceğini inşa ederken, yakaladığımız sivil-asker iş birliği, ekonomimiz ve üretimimiz açısından son derece önemli. Bu ülkenin ihracatçıları olarak yakaladığımız başarılar, sınırlarımızın ve iç güvenliğimizin sağlamlığıyla paralel. Üretimimiz, yatırımlarımız, ihracatımız ve istihdamımız, tamamen güvene ve güvenliğe bağımlı. Yurt içi ve yurt dışında bu ülkeye güvenen binlerce yatırımcı, kararlarında iktisadi prensipler yanında güvenlik parametrelerini de değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Artık Türkiye'nin milli kaynaklarla yerli hava araçları, askeri ekipmanlar, silah ve mühimmat geliştirip ürettiğini anlatan Büyükekşi, bu sayede hem teröristlerin bu topraklardan uzaklaştırıldığını hem de savunma sanayisinin ileriye taşındığını dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, tarihi bir başarıya daha imza atarak Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin'i terörist unsurlardan arındırdığını vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti: "Terör koridoruna geçit vermeyen ülkemiz, bölgenin en önemli oyuncusu olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Artık tüm dünya şunu çok net öğrendi; bu coğrafyanın güç dengesinin merkezi ülkemiz sınırları içerisine isabet ediyor. Siyasi, kültürel ve ticari alanlarda dünyada söz sahibi olan ülkemiz, bölgesinin geleceğine karar verilen masada en baş koltukta oturuyor. Bizler için güvenlik, gelecek, ülkemizin bekası, ihracattan da önce gelir. Bu sebeple, bugün burada 71 bin ihracatçı adına Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz." - "İhracat tek başına büyümeye 2,55 puan katkı verdi"

TİM Başkanı Büyükekşi, 2023 hedeflerine giden yolda artık bir dünya markası haline gelen Türkiye'nin birçok alanda küresel ligde yer aldığını ifade etti. Türkiye'nin tüm gücünü sadece tek bir alana yönlendiren bir ülke olmaktan çıkıp, her alanda ilerleyen bir konuma ulaştığını dile getiren Büyükekşi, "Bir yandan Afrin'de terörle mücadele ederken, diğer taraftan ekonomide rekorlar kırıyoruz. Türkiye 2017'de yüzde 7,4 büyüme yakaladı. Böylece ABD, Almanya, Çin, Hindistan gibi devleri geride bırakarak, G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk. Ülkemizin bu denli başarılı bir büyüme performansı göstermesinde ihracatçılarımızın payı büyük. 2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyümenin 0,15 puanı net ihracattan kaynaklandı. İhracat tek başına büyümeye 2,55 puan katkı verdi." görüşlerini aktardı. Sahada kazanılan zaferleri sürdürülebilir kılmanın en önemli yolunun ekonomiyi güçlendirmekten geçtiğini belirten Büyükekşi, "Bizler de ihracatçılar olarak, yaptığımız her 1 kuruşluk ihracatla ekonomimize güç katmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.