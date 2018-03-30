HABER

Mart ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, 2018 yılı Mart Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve vaizler katıldı.

Mart ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, 2018 yılı Mart Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve vaizler katıldı. Toplantıyı değerlendiren İl Müdürü Akkuş, "Toplantımızda 34’üncü il müftüleri istişare toplantısı konuları ve sonuç bildirgesi, güncel idari konular ve personel ile ilgili mevzuatın görüşülmesi, Kur’an kurslarında kayıtsız öğrenci bulundurulmaması, ilçelerde ezan kursu açılması, 2018 yılı Bilecik Müftülüğü Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Kur’an kursları yarışma takvimi , hutbe, şiir ve proje yazma yarışmaların takip edilmesi, 1 ve 6 aylık vaaz ve irşat programlarında vaizlere yardımcı olunması, ilçelerde aile ve dini rehberlik bürosu faaliyeti yapılması konularını görüştük. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Mart ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi

Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!
AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.