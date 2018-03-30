Bilecik’in Söğüt ilçesinde, 2018 yılı Mart Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve vaizler katıldı. Toplantıyı değerlendiren İl Müdürü Akkuş, "Toplantımızda 34’üncü il müftüleri istişare toplantısı konuları ve sonuç bildirgesi, güncel idari konular ve personel ile ilgili mevzuatın görüşülmesi, Kur’an kurslarında kayıtsız öğrenci bulundurulmaması, ilçelerde ezan kursu açılması, 2018 yılı Bilecik Müftülüğü Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Kur’an kursları yarışma takvimi , hutbe, şiir ve proje yazma yarışmaların takip edilmesi, 1 ve 6 aylık vaaz ve irşat programlarında vaizlere yardımcı olunması, ilçelerde aile ve dini rehberlik bürosu faaliyeti yapılması konularını görüştük. Herkese hayırlı olsun" dedi.
Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı
Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Suriye'de patlama! ABD'li askerlerden ölen ve yaralananlar var
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum