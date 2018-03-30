Bilecik’in Söğüt ilçesinde, 2018 yılı Mart Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve vaizler katıldı. Toplantıyı değerlendiren İl Müdürü Akkuş, "Toplantımızda 34’üncü il müftüleri istişare toplantısı konuları ve sonuç bildirgesi, güncel idari konular ve personel ile ilgili mevzuatın görüşülmesi, Kur’an kurslarında kayıtsız öğrenci bulundurulmaması, ilçelerde ezan kursu açılması, 2018 yılı Bilecik Müftülüğü Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Kur’an kursları yarışma takvimi , hutbe, şiir ve proje yazma yarışmaların takip edilmesi, 1 ve 6 aylık vaaz ve irşat programlarında vaizlere yardımcı olunması, ilçelerde aile ve dini rehberlik bürosu faaliyeti yapılması konularını görüştük. Herkese hayırlı olsun" dedi.