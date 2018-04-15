Mart ayında 2 bin 927 öğrenci SGM’ye misafir oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri şehrin farklı okullarından ziyarete gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, Mart ayı içerisinde 2 bin 927 öğrecnciyi merkezlerinde ağırladıklarını ve tüm öğrencileri kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak olan Sosyal Gelişim Merkezlerine davet etti. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Adapazarı, Akyazı, Sapanca ve Geyve Sosyal Gelişim Merkezi olarak her ay yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Mart ayı içerisinde toplam 2 bin 927 öğrenciyi merkezlerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakaryalı minikleri SGM ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Kıroğlu, “Şehrimizin öğrencileri Sosyal Gelişim Merkezlerini ziyaret ederek kendilerini keşfetme imkanı elde ediyorlar. Becerikli Eller, Mutfak, Akıl Oyunları, Yaratıcı Drama derslerimize katılarak arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirmenin keyfine varıyorlar. Tüm öğrencileri kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak olan Sosyal Gelişim Merkezlerimize davet ediyorum” diye konuştu.
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