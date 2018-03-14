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Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini geldi. Ülkemiz genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu iken İstanbul'a Mart ayının en yüksek sıcaklığı geliyor. İşte İstanbul için hava durumu tahminleri.

Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Aksaray, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

17 MART CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA 18 DERECE OLACAK

İstanbul'a bahar havası geldi derken Mart ayının en yüksek sıcaklık rekoru da geliyor. 17 Mart Cumartesi Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbu'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı 15 derece olması beklenmektedir.

Rüzgar ise Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu istanbul sıcaklık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Amaç hava sıcaklıklarını yüksek tutup insanların sinirlerini alt üst etmek bu oyuna gelmeyin oyunuzu iyi partiye verin
Aynen oyunuzu İYİ partiye verirseniz ülkemiz için hayırlı olacaktır..
18 derecemi? bumu rekor sıcaklık
kar mı geliyo
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