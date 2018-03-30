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Mart karı Erzurum’u esir aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum kent merkezinde ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu.Erzurum’da öğle saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum kent merkezinde ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu.
Erzurum’da öğle saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri ana cadde ve kaldırımlarda çalışma başlatırken sokakta yürüyenler ise zor anlar yaşadı.
Kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt kara yollarında sürücüler güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri araçların mahsur kalmaması için tuzlama çalışması yaptı. Sokağa şemsiyesiz çıkan vatandaşlar beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağışlı havanın etkisi altında olduğunu belirten Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti. Uzmanlar, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma ve yolların kar sebebiyle kayganlaşması beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgilerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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