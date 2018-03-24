Mart sonunda Uludağ’a kar sürprizi

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da Mart sonunda kar yağışı başladı.

Uludağ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 1 dereceye düştüğü Uludağ’da kar kalınlığı 200 santimetreye ulaştı. Meteorolojiden alınan tahminlere göre Uludağ’da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla etkili olması beklenirken, Uludağ’da hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.