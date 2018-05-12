Martı projesi yeni ihaleyle kaldığı yerden devam ediyor

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL(DHA) KABATAŞ'ta 'martı' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi" projesi inşaatı, yeni ihalesinin yapılmasıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor.

İstanbul'un trafiğini rahatlatmayı hedefleyen ve bir süre önce ara verilen Kabataş'taki Martı projesi, "İstanbul Geneli Yol, Tünel ve Köprülü Kavşak Tamamlama İnşaatı” adıyla 25 Nisan'da yeni ihalesi yapılan projenin, 4 Mayıs'ta yer teslimi yapıldı. Projenin İstanbul Üstyapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve İspa İnşaat ve Sanayi Pazarlama A.Ş. iş ortaklığında yapılacağı öğrenildi.

YENİ İHALE 21/B USULÜNE GÖRE YAPILDI

Yeni ihale, devam etmekte olan işlerin durmaması amacıyla 21/B usulüne göre yapıldı. 21/B usulü; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda yapılıyor.