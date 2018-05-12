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Martı projesi yeni ihaleyle kaldığı yerden devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:20 | Son Güncelleme

KABATAŞ'ta 'martı' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi" projesi inşaatı, yeni ihalesinin yapılmasıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor.

Martı projesi yeni ihaleyle kaldığı yerden devam ediyor

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL(DHA) KABATAŞ'ta 'martı' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi" projesi inşaatı, yeni ihalesinin yapılmasıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor.

İstanbul'un trafiğini rahatlatmayı hedefleyen ve bir süre önce ara verilen Kabataş'taki Martı projesi, "İstanbul Geneli Yol, Tünel ve Köprülü Kavşak Tamamlama İnşaatı” adıyla 25 Nisan'da yeni ihalesi yapılan projenin, 4 Mayıs'ta yer teslimi yapıldı. Projenin İstanbul Üstyapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve İspa İnşaat ve Sanayi Pazarlama A.Ş. iş ortaklığında yapılacağı öğrenildi.

YENİ İHALE 21/B USULÜNE GÖRE YAPILDI

Yeni ihale, devam etmekte olan işlerin durmaması amacıyla 21/B usulüne göre yapıldı. 21/B usulü; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda yapılıyor.

PROJE 2005 'TE TASARLANDI

Mimar Hakan Kıran tarafından 2005 yılında tasarlanan projeye daha sonra metro ilavesi kararı verilerek 28 Temmuz 2016 yılında başlanmıştı. Fındıklı Molla Çelebi Camii’nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi. Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakıldı. İskelelerin betonarme bölümleri ise geçtiğimiz yılın sonunda tamamlandı.

PROJEDE NELER VAR

İstanbul Büyüşehir Belediyesi'nin, bölgenin hemen yanında açtığı "Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi " tanıtım ofisinde proje hazırlanan maketlerle tanıtılmaya devam ediliyor.

Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek.Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik olan meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarını kullanacakların ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

(FOTOĞRAF)

Martı projesi yeni ihaleyle kaldığı yerden devam ediyorMartı projesi yeni ihaleyle kaldığı yerden devam ediyorMartı projesi yeni ihaleyle kaldığı yerden devam ediyorMartı projesi yeni ihaleyle kaldığı yerden devam ediyor

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