Martıların makarna mücadalesi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta martılar çöpteki makarnayı yiyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kent merkezindeki konteynerlerde yiyecek arayan martılar, çöpe atılan bir poşet içindeki makarnayı fark etti. Martılar, bir anda poşetin yanına toplandı. Martıların yiyecek kapma yarışı ilgiyle izlendi.

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