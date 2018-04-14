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"Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık" filminin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:02 | Son Güncelleme

NSE Network Pazarlama Yöneticisi Tezerdi: - "İlk pilot bölge Türkiye oldu. Türkiye'nin ardından dünyada 100'den fazla ülkede aynı konsept ve formatla yayına giriyor olacağız" - "Türkiye'de hiç yayına girmemiş 8 yeni çizgi diziyi, Youtuberların katkı ve oyunculuklarıyla birleştirdik ve yepyeni bir film ortaya çıktı"

İSTANBUL (AA) - Maşa adında küçük bir kız ile sirkten emekli bir ayı arasında geçen maceraları konu alan "Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık" animasyon filminin galası yapıldı.

Emaar Square Mall içindeki sinemada gerçekleşen galaya, filmde rol alan Youtuberlardan Enes Batur, Nisan Aktaş, Çitos Efe gibi isimlerin yanı sıra pek çok ünlü isim de çocuklarıyla katıldı.

NSE Network Pazarlama Yöneticisi Hande Tezerdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maşa ile Koca Ayı'nın Türkiye'de ve tüm dünyada çok sevilen bir çizgi dizi serisi olduğunu vurguladı.

İlk filmin kendileri tarafından yapılmadığını, Maşa ile Koca Ayı çizgi dizilerinin tüm dünya sinema haklarını 2018 yılıyla birlikte satın aldıklarını kaydeden Tezerdi, "İlk pilot bölge Türkiye oldu. Türkiye'nin ardından dünyada 100'den fazla ülkede aynı konsept ve formatla yayına giriyor olacağız." dedi.

Tezerdi, Maşa ile Koca Ayı'nın maceralarının konu edildiği çizgi dizinin çocuklar için faydalı mesajlar verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Maşa ve Koca Ayı, çocuklar tarafından son derece sevilen bir çizgi dizi. Son derece naif ve ebeveynlerin de tasdik ettiği bir dizi. Eğitici mesajların olduğu bir çizgi dizi serisi. Daha önce hiç yayınlanmamış, Türkiye'de hiç yayına girmemiş 8 yeni çizgi diziyi, Youtuberların katkı ve oyunculuklarıyla birleştirdik ve yepyeni bir film ortaya çıktı."

İlk kez Türkiye'de uyguladıkları formatın tüm dünyada her ülkenin kendi Youtuberlarıyla uygulanacağını anlatan Tezerdi, filmde çok ciddi bir emek olduğunu sözlerine ekledi.

Oleg Kuzovkov'un yönetmenliğini yaptığı animasyon filmi "Maşa ile Koca Ayı", "Maşa" adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli "Mişka" adındaki bir ayı arasında geçen maceraları konu ediniyor. Türkiye'nin ünlü Youtuberlarının da yer aldığı "Sonsuz Arkadaşlık" isimli devam filmi 20 Nisan’da seyirciyle buluşacak.

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