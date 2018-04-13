"Masada olmak istiyorsanız, gücünüzü göstermek zorundasınız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, " Bu harekata girişmenin sadece kendi güvenliğimizi teminat altına almaktan ziyade, orada yapılacak birçok oyunu da bozduğunu biliyoruz. Suriye üzerinde yeni hesapların yapıldığı yerde, eğer siz masada olmak istiyorsanız, gücünüzü de göstermek zorundasınız." dedi.

Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kente hizmet etmenin bir şeref olduğunu belirtti.

Kendisinin de yıllarca belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı arkadaşlarımızın gözünde Ankara'dan para alıp iş yapmak kıymetli gibi gözükebilir ama tecrübe, bir fikir, yol açıcı bir görüş, hepsinden çok daha değerlidir. Doğrusu bunu yıllarca yaşadım. Para alınıyor, kullanılıyor ve bitiyor. Zaten hizmet de böyledir. Vatandaş hizmeti alır, sonra unutulur, yenisi istenir. Bu böyle bir şey ama doğru bir mantık üzerine şehir geliştirilir, doğru bir planlamayla doğru işler yapılırsa, bundan bizim çocuklarımız da torunlarımız da istifade ederler."