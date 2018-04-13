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"Masada olmak istiyorsanız, gücünüzü göstermek zorundasınız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "(Zeytin Dalı Harekatı) Bu harekata girişmenin sadece kendi güvenliğimizi teminat altına almaktan ziyade, orada yapılacak birçok oyunu da bozduğunu biliyoruz. Suriye üzerinde yeni hesapların yapıldığı yerde, eğer siz masada olmak istiyorsanız, gücünüzü de göstermek zorundasınız" - "Şimdi yeniden haritaların çizildiği bir yerde, eğer 10 bin kilometre öteden bir ülke gelip 'ben burada istediğimi yapmak istiyorum' diyorsa, 12 bin kilometre öteden bazı ülkeler geliyorsa, Avrupa Birliğini hiç ilgilendirmediği halde, bu ülkeler gelip burada boy gösteriyorsa, Türkiye olarak da bizim de masada olmamız elzemdir ve kaçınılmazdır" - "Ülkemizin sınırlarında olup bitene de kayıtsız kalamayız. Olayları takip ediyoruz. Oyunları da bozmaya, Allah'a şükür devam ediyoruz. İleride kendi ülke menfaatlerimiz konusunda ne gerekiyorsa, onu da yapmaya hazırız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, " Bu harekata girişmenin sadece kendi güvenliğimizi teminat altına almaktan ziyade, orada yapılacak birçok oyunu da bozduğunu biliyoruz. Suriye üzerinde yeni hesapların yapıldığı yerde, eğer siz masada olmak istiyorsanız, gücünüzü de göstermek zorundasınız." dedi.

Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kente hizmet etmenin bir şeref olduğunu belirtti.

Kendisinin de yıllarca belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı arkadaşlarımızın gözünde Ankara'dan para alıp iş yapmak kıymetli gibi gözükebilir ama tecrübe, bir fikir, yol açıcı bir görüş, hepsinden çok daha değerlidir. Doğrusu bunu yıllarca yaşadım. Para alınıyor, kullanılıyor ve bitiyor. Zaten hizmet de böyledir. Vatandaş hizmeti alır, sonra unutulur, yenisi istenir. Bu böyle bir şey ama doğru bir mantık üzerine şehir geliştirilir, doğru bir planlamayla doğru işler yapılırsa, bundan bizim çocuklarımız da torunlarımız da istifade ederler."

Özhaseki, insanı çalışkan olan Kahramanmaraş gibi bir kenti daha da büyütecek, ileriye taşıyacak, gelecek nesillerin daha iyi yaşamasını sağlayacak görüşlere, fikirlere, yardımlara ve istişarelere ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

- "Masada olmamız elzemdir ve kaçınılmazdır"

Ülke güvenliğini teminat altına alabilmek adına, Suriye'de bir harekata girişildiğine dikkati çeken Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Bu harekata girişmenin sadece kendi güvenliğimizi teminat altına almaktan ziyade, orada yapılacak birçok oyunu da bozduğunu biliyoruz. Suriye üzerinde yeni hesapların yapıldığı yerde eğer siz masada olmak istiyorsanız gücünüzü de göstermek zorundasınız. Haritaların çizilmesi bazen ülkeler için 100 yılı bulur, bazen 300 yılı, bazen de 500 yılı bulur. Asrın başında Suriye, Irak ve bize, Osmanlı'ya ait topraklarda bir harita çizildiğinde ne yazık ki zayıf dönemimizdi, masa üzerinde çok etkili değildik. Şimdi yeniden haritaların çizildiği bir yerde, eğer 10 bin kilometre öteden bir ülke gelip 'ben burada istediğimi yapmak istiyorum' diyorsa, 12 bin kilometre öteden bazı ülkeler geliyorsa, Avrupa Birliğini hiç ilgilendirmediği halde bu ülkeler gelip burada boy gösteriyorsa, Türkiye olarak da bizim de masada olmamız elzemdir ve kaçınılmazdır."

- "Niye geldiniz Amerika'dan buraya?"

Suriye'de bulunan ülkelere seslenen Özhaseki, "O ülkelere soruyoruz, sizin burada ne işiniz var? Sınırınız mı var, bir tarihiniz mi var, kültürünüz mü var? Niye geldiniz Amerika'dan buraya? Avrupa Birliği ülkelerine soruyorum, burada sizin ne işiniz var? Ne alakanız var, sizin burada? İşte öyle bir dönemdeyiz. Öyle bir dönemde de Türkiye olarak biz her türlü seçenekleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin ve vatandaşlarının can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizerek, "Ülkemizin sınırlarında olup bitene de kayıtsız kalamayız. Olayları takip ediyoruz. Oyunları da bozmaya, Allah'a şükür devam ediyoruz. İleride kendi ülke menfaatlerimiz konusunda ne gerekiyorsa, onu da yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş Suriye Zeytin Dalı Harekatı

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