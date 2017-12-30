MASICNA Kongresi sürüyor

Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kahraman olduğunu söyledi.

Kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de cuma namazını kılan Eker, daha sonra Cumhurbaşkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TRT World, AK Parti ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (Turkish American National Steering Committee - TASC) aynı merkezdeki stantlarını ziyaret etti.

CHICAGO (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bu yıl 16'ncısı düzenlenen MAS-ICNA Kongresi için bulunduğu Chicago'da Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Nur, "Erdoğan, İslam dünyasının sorunlarıyla, Arap ülkelerinin sorunları ile Arap liderlerden daha çok ilgileniyor." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini ilk andan itibaren sosyal medyadan izlediğini ve Türkiye için dua ettiğini dile getiren Nur, "Türk halkının bu darbe girişiminin üstesinden geleceğine zaten inanıyordum. Hamdolsun ki öyle oldu." görüşünü paylaştı.

- Eker, Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi

Eker, kongre kapsamında Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı toplantıda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Chicago Başkonsolosu Umut Acar da hazır bulundu.

Eker'in kongrenin akşamki oturumunda konuşma yapacağı, oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği video mesajın katılımcılara iletileceği öğrenildi.

(AA)