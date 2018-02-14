HABER

Maskeli şahıs banka şubesini soydu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

Üsküdar Acıbadem'de bir banka şubesine giren kar maskeli ve silahlı bir şahıs bankayı soyarak kayıplara karıştı. Korkan ve paniğe kapılan bazı banka çalışanlarının ağladığı görüldü.

Olay, saat 11.45 sıralarında Üsküdar Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan bir bankada yaşandı. Bankaya giren kar maskeli ve silahlı bir kişi önce bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldı. Daha sonra bankayı soyan zanlı paraları alarak yaya bir şekilde bankadan kaçtı.

20180214AW306479_01

Bunun üzerine olay yerine başta özel harekat polisi olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Soygunun yaşandığı bankada bazı banka görevlilerinin panik yaşadığı ve ağladığı görülü. Polisin ise çevre sokaklarda, üzerinde güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte iki silah bulunan zanlıyı araştırması sürüyor. Bankaya gelen olay yeri inceleme ekiplerinin ise çalışmaları devam ediyor.

20180214AW306479_04

Zanlının bankadan 15 bin lira çaldığı öğrenildi. Zanlının silahını alarak etkisiz hale getirdiği güvenlik görevlisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis aracına bindirilen güvenlik görevlisi, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

20180214AW306479_03

SOYGUN ANI KAMERADA
Öte yandan soygun anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Maskeli ve silahlı soyguncunun bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin zorla silahını aldığı görülüyor. Soyguncu daha sonra çalışanları tehdit ettikten sonra parayı alarak kaçıyor. (İHA)

20180214AW306479_05

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar banka soygunu

En Çok Okunan Haberler

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu ülkede saray ve çevresi hariç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur.. yok AKP gelirse kaos terör bitecek yok olmadı referandumdan EVET çıktığında kaos terör bitecek Türkiye uçacaktı bütün ballı işler bakan cocuklarina vatan evlatları ac
söylediklerine % 100 katılıyorum... tayyib ve ailesine birşey olmasında kime ne olursa olsun... ölen ölür yaşayan nasıl yaşarsa yaşasın... hırsızlık her geçen gün artıyor... ülkede ne can nede mal güvenliğimiz kaldı...
@mah6bsddn4 Siz bu zihniyet ile devam edin. Bir kişinin işlediği suç ile tüm ülkeyi yakacak olan size mi emanet edilir bu vatan. Çok şükür ki Rabbime size kalmadı bu vatan bu millet
@mah6bsddn4 Her olayı, her durumu, siyasete gerçi siyasetten de anladığınızı düşünmüyorum ama AKP CHP karşıtlığınıza getirmeyi nasıl başarıyorsunuz anlamıyorum. Bazen öyle komik oluyorsunuz ki yorumları okudukça sadece gülesim geliyor sizin gibilere. Banka soyulmuş ya banka nerde gördün AKP yi nerde gördün CHP yi. Senin de evine girsinler bir gün polis gelince AKP soydu evimi şikayetçiyim dersin. Böyle beyinsiz dar düşünceli mahluklar her ortamda her platformda ayrımcılık, siyaset yaparak kutuplaşma yaratmaya çalışıyor. Neyin kafasındasınız bilmiyorum ama çok BOŞSUNUZ !!!
@capri61 bir kibrit bir ormanı yakar bir nal bir atı bir at bir komutanı bir komutan bir orduyu bir ordu bir milleti kurtarır siz TÜRK olmadığınızdan ata binemediginizden orduyu ergenekon diye kumpas kurup kozmik odadaki bilgileri cia verdiğinizden koşup PAPA ile ailecek fotoğraf cektirdiginizden bunu bilemrzsin vatikanli capri
banka güvenlik görevlisi de ağlamış mı ?????
sanki adam başı polis olacak her yerde güvenliğimiz kalmamis mis devlet ne yaparsa sana yaranamaz Türkiyenin güvenliği için Suriye de kaç şehit var biliyor musun mah6sddn4
Diğer Haberler
DAKA’dan teknik destek eğitimi

DAKA’dan teknik destek eğitimi

Vali Zorluoğlu, Sevgililer Günü’nde nikah kıydı

Vali Zorluoğlu, Sevgililer Günü’nde nikah kıydı

- Ali Sabancı’ya 'Legion d'Honneur' nişanı

- Ali Sabancı’ya 'Legion d'Honneur' nişanı

Akkeçili altyapı dönüşümü yaşayacak

Akkeçili altyapı dönüşümü yaşayacak

Çayda mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

Çayda mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

Ali Sabancı’ya 'Legion d'Honneur' nişanı

Ali Sabancı’ya 'Legion d'Honneur' nişanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.