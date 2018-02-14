Maskeli şahıs banka şubesini soydu!

Olay, saat 11.45 sıralarında Üsküdar Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan bir bankada yaşandı. Bankaya giren kar maskeli ve silahlı bir kişi önce bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldı. Daha sonra bankayı soyan zanlı paraları alarak yaya bir şekilde bankadan kaçtı.

Bunun üzerine olay yerine başta özel harekat polisi olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Soygunun yaşandığı bankada bazı banka görevlilerinin panik yaşadığı ve ağladığı görülü. Polisin ise çevre sokaklarda, üzerinde güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte iki silah bulunan zanlıyı araştırması sürüyor. Bankaya gelen olay yeri inceleme ekiplerinin ise çalışmaları devam ediyor.

Zanlının bankadan 15 bin lira çaldığı öğrenildi. Zanlının silahını alarak etkisiz hale getirdiği güvenlik görevlisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis aracına bindirilen güvenlik görevlisi, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Öte yandan soygun anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Maskeli ve silahlı soyguncunun bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin zorla silahını aldığı görülüyor. Soyguncu daha sonra çalışanları tehdit ettikten sonra parayı alarak kaçıyor. (İHA)