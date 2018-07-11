Maskeli soyguncular güvenlik kamerasında

Başkentte, iş yerlerinden hırsızlık yapan maskeli üç kişinin görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nisan-haziran aylarında özellikle OSTİM Organize Sanayi, Çayyolu ve Etimesgut bölgelerinde 8 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, incelemeler sırasında iş yerlerinden çeşitli inşaat malzemeleri çalan maskeli üç kişinin ocak ayında polis ekiplerince yakalanan "Maskeli Beşler" çetesinin üyeleri M.K, S.P. ve Y.P. olduklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatan polis ekipleri, zanlılardan M.K. ve S.P'yi hırsızlık yaparken kullandıkları sahte plakalı otomobil içerisinde yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 bıçak, 3 demir kesme makası, 3 boru anahtarı, bir keser, bir levye, 11 balta, bir matkap, bir elektrikli tıraş makinesi, bir dijital el kantarı, 2 av tüfeği, 10 adet ses fişeği, 8 av tüfeği fişeği, 2 beyaz lamba ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan M.K. ve S.P. adliyeye sevk edildi. Y.P'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Zanlıların, hırsızlık yaptıkları sırada görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu arada, yakalanan zanlılardan birinin elinde tüfekle gözcülük yaptığı ve kendilerine engel olmak isteyen vatandaşlara ateş açtıkları da öğrenildi.

