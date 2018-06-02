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Maskeli ve silahlı soyguncular 6 ay sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaklaşık 6 ay önce maskeli ve silahlı soygun yapan 3 kişiden 2'si, polis ekiplerinin çalışması sonucu Ankara'da gözaltına alındı - Şüphelilerden 1'i nitelikli yağma suçundan tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaklaşık 6 ay önce maskeli ve silahlı soygun yapan 3 kişiden 2'si, Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara karayolu kenarındaki kuruyemiş dükkanını silahla soyan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerden ikisinin S.U. ile B.Ö. olduğunu belirledi.

Zanlıların Ankara'nın Mamak ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Sungurlu'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.U. nitelikli yağma suçundan tutuklandı, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soyguna karışan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sungurlu'da 18 Kasım 2017'de gece saatlerinde Ankara karayolu kenarındaki kuruyemiş dükkanına giren maskeli 2 zanlı, çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki 200 lirayı alarak otomobille kaçmıştı.

Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.

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Çorum Çorum İl Emniyet Müdürlüğü soygun Sungurlu

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