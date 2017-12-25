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'Maskeliler' paniği! İstanbul'da polis ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 10:09 | Son Güncelleme 4 saat önce

Sultangazi'de kar maskeli hırsızlar bir beyaz eşya dükkanının camını kaldırım taşıyla kırarak, iş yerini soymaya çalıştı. Polis ekiplerinin geldiğini gören hırsızlar araçlarına binerek kaçmaya başlarken, polis hırsızları havaya ateş açarak kovaladı.

Olay, Sultangazi'de bulunan bir beyaz eşya dükkanına önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz eşya dükkanının akşam saatlerinde kapanmasının ardından şüpheli şahıslar, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yüzlerine kar maskesi takan hırsızlar araçlarını sokağın giriş kısmına durdurarak, iş yerinin önüne doğru yürüdü. Çevrenin boş olduğunu gören şüpheliler ellerine aldıkları kaldırım taşıyla uzun süre iş yerinin camını kırmaya çalıştı. Oluşan hasar sonrası tekme ve yumruk atan hırsızlar, camı kırarak içeriye girdi. Sokak girişinde gözcülük yapan şüpheli ise, polis ekiplerinin olay yerine geldiğini fark etti. Arkadaşlarını uyarmasının ardından hırsızlar apar topar dükkandan çıkarak araçlarına bindi.

Sonda kalan hırsız araç hareket halindeyken otomobile bindikten sonra şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada polis ekipleri havaya ateş açarak hırsızları kovaladı. Adeta film sahnelerini aratmayan anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kar maskeli 5 kişinin önce dükkanın önünden geçtiği, ardından da kaldırım taşıyla camı kırarak iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştıkları görülüyor. Gözcülük yapan hırsızın arkadaşlarını uyarmasıyla birlikte hırsızlar hızlı bir şekilde araca biniyor. Bu sırada sonda kalan hırsız hareket halindeki araca biniyor. Olay yerine koşan polis ise havaya ateş açarak hırsızları kovalıyor.

(İHA)

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polis Kovalamaca sultangazi kar maskeli hırsız

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aksultangazi değil mi maskelilerde höh cülerdir
Sonuç polis yakalayamiyor.aferin Tebrikler siz gidin 12 yaşında çocukları vurun yine kahraman olursunuz
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