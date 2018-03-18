MASKİ Manisa’nın dört bir yanında çalışıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
MASKİ tarafından Sarıgöl merkezde 38 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşenirken, Alaşehir ilçesine bağlı mahallelerde 36 adet içme suyu ve biriktirme depolarının bakım ve onarımını gerçekleştirecek. MASKİ, Turgutlu’nun Sarıbey Mahallesi’ne kazandırdığı sondajı faaliyete almak için başladığı terfi hattı döşeme çalışmasını tamamlarken Akhisar’ın 23 mahallesinde de 50 kilometre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Sarıgöl merkeze 38 kilometrelik altyapı
MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye deva ediyor. Bu kapsamda, MASKİ kendi bünyesindeki ekiplerle Sarıgöl merkezde 38 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşedi.
İlçe merkezinde prestij caddelerinin de altyapısı dahil olmak üzere içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşendi. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; 18 kilometre içme suyu, 15 kilometre kanalizasyon ve 5 kilometre de yağmursuyu hattı daha sağlıklı hale getirildi. Vatandaş refahı için yoğun mesai harcayan MASKİ, yıllar önce döşenmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatları günümüz standartlarına taşıdı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, kurum olarak birçok önemli çalışmaya hayat verdiklerini belirterek, “Hem köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde hem de ilçe merkezlerimizde önemli altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında, kendi ekiplerimizle Sarıgöl ilçe merkezinde 38 kilometre altyapı çalışması yürüttük. İdare olarak, Manisa’yı daha sağlıklı altyapılarla tanıştırmak için büyük emek harcıyoruz. Bir şehrin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan altyapı sistemlerini modernize ederek uzun yıllar altyapı sıkıntıları yaşanmaması en büyük hedeflerimizden biri konumunda bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile 17 ilçede hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Alaşehir’in içme suyu depoları sil baştan yenilenecek
MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı mahallelerde 36 adet içme suyu ve biriktirme depolarının bakım ve onarımını gerçekleştirecek. Yenilenecek depolar sayesinde mahalleli, daha sağlıklı ve temiz su tüketecek.
MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde 36 adet içme suyu ve biriktirme deposunun bakım ve onarımı yapılmak üzere yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek ve sözleşme bedeli 1 milyon 200 bin TL olan çalışmanın tamamlanması ile birlikte içme suyu ve biriktirme depolarının çevresel risklere karşı korunması sağlanacak. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa’nın 17 ilçesinde devam eden depo yenileme çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “MASKİ olarak içme suyu konusu olmazsa olmazımız. Çünkü en temel ihtiyacımız olan suyu vatandaşlarımıza sağlıklı bir biçimde temin etmek en başta gelen görevimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün en önem verdiği konu, vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edilmesidir. Bu amaçla bakımı, onarımı ya da yeniden inşası gereken depolarımızı belirledik ve hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alaşehir ilçemizin genelinde bulunan 36 adet depo ve biriktirme deposunda yapılacak olan bakım-onarım çalışması için ihaleyi kazanan firma ile 15 Mart’ta sözleşme imzaladık. Çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yeni sondajın terfi hattı tamamlandı
MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’nun Sarıbey Mahallesi’ne kazandırdığı sondajı faaliyete almak için başladığı terfi hattı döşeme çalışmasını tamamladı.
MASKİ ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Sarıbey Mahallesi’nde yeni açılan sondajdan hatta bağlantı yapmak için terfi hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. Hat döşeme işlemi sayesinde Sarıbey Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacı tamamen ortadan kaldırılarak vatandaşlara kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı su temin edildi. Mahallelerinde sularına kavuşmalarını sağlayan MASKİ’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıbey Mahalle Muhtarı Mustafa Demir, “En iyi suyun Manisamızda olması bizim için çok büyük şans olup üzerine de Büyükşehir ve MASKİ’nin bizlere daha sağlıklı suyu ulaştırmak için gösterdiği çaba ve çalışmayı takdir ediyoruz. Mahallemizde mevcut olan bağlantılarla suyumuz mahallemize yeterli gelmiyordu. MASKİ ekipleri, sağolsunlar yeni sondajımıza terfi hattı döşeyerek mahallemize daha kesintisiz ve sağlıklı suyu getirdiler. Yapılan bu sondaj ve içme suyu terfi hattı çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin” dedi.
Akhisar’da 50 kilometre dere temizlik çalışması yapıldı
MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar’ın 23 mahallesinde 50 kilometre dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar ile birlikte dere yataklarından 60 bin ton yabancı madde temizlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen çalışmalar ile yağışlı havalar mahallelerde taşkın sıkıntısı yaşanmasının önüne geçildi.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, il genelinde yapmış oldukları dere temizlik çalışmaları ile Manisalıların hayatını kolaylaştırdıklarını ifade ederek, “İdare olarak özellikle yağışlı havaların hemşerilerimize sıkıntı yaşatmaması için yoğun mesai harcıyoruz. Sadece Akhisar ilçemizde 50 kilometre gibi ciddi bir temizlik çalışması yaptık. Maalesef ki dere yataklarından çok fazla malzeme çıkıyor. Biz, temizlik çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ancak, hemşerilerimizden de çevre konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bu şehir hepimizin ve onu hep birlikte koruyacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün, üstün gayretleriyle gelişen ve büyüyen Manisa’yı daha da güzelleştirmek için çalışmalarımızı dört bir koldan sürdüreceğiz” dedi.
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