MASKİ Manisa’nın dört bir yanında çalışıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MASKİ tarafından Sarıgöl merkezde 38 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşenirken, Alaşehir ilçesine bağlı mahallelerde 36 adet içme suyu ve biriktirme depolarının bakım ve onarımını gerçekleştirecek. MASKİ, Turgutlu’nun Sarıbey Mahallesi’ne kazandırdığı sondajı faaliyete almak için başladığı terfi hattı döşeme çalışmasını tamamlarken Akhisar’ın 23 mahallesinde de 50 kilometre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sarıgöl merkeze 38 kilometrelik altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye deva ediyor. Bu kapsamda, MASKİ kendi bünyesindeki ekiplerle Sarıgöl merkezde 38 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşedi.

İlçe merkezinde prestij caddelerinin de altyapısı dahil olmak üzere içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşendi. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; 18 kilometre içme suyu, 15 kilometre kanalizasyon ve 5 kilometre de yağmursuyu hattı daha sağlıklı hale getirildi. Vatandaş refahı için yoğun mesai harcayan MASKİ, yıllar önce döşenmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatları günümüz standartlarına taşıdı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, kurum olarak birçok önemli çalışmaya hayat verdiklerini belirterek, “Hem köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde hem de ilçe merkezlerimizde önemli altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında, kendi ekiplerimizle Sarıgöl ilçe merkezinde 38 kilometre altyapı çalışması yürüttük. İdare olarak, Manisa’yı daha sağlıklı altyapılarla tanıştırmak için büyük emek harcıyoruz. Bir şehrin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan altyapı sistemlerini modernize ederek uzun yıllar altyapı sıkıntıları yaşanmaması en büyük hedeflerimizden biri konumunda bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile 17 ilçede hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.