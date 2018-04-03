MASKİ’den ilçe şefleri ve İSG toplantısı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen başkanlığında, Aylık Olağan MASKİ İlçe Şefleri ile İş Sağlığı Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nde her ay düzenli olarak yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği ile MASKİ İlçe Şefleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İbrahim Perkmen, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı, Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal ve ilçe şefleri katıldı. Toplantıda ilçelerde hayata geçirilen yatırımların değerlendirilmesinin yanı sıra bundan sonraki süreçte yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı. İlçelerdeki faaliyetler hakkında yapılan istişarelerin ardından toplantı sona erdi. MASKİ İlçeler Şefleri toplantısının ardından İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısına geçildi. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından daha sağlıklı yapılanmalar için alınması gereken önlemlerin anlatıldığı toplantıda, MASKİ bünyesindeki örnek tesisler gösterildi. Bununla birlikte, iş aletleri kullanılırken uyulması gereken kurallar anlatıldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, düzenli olarak gerçekleştirdikleri MASKİ İlçe Şefleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği toplantılarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, “İlçe Şefleri ile gerçekleştirdiğimiz aylık değerlendirme toplantılarımızda il genelinde hayata geçirilen yatırımların süreçleri ile ilgili şeflerimizden bilgi alıp, istişarelerde bulunuyoruz. İdare olarak, işlerimizin birçoğu sahada ya da kapalı tesislerde gerçekleşiyor. Bu yüzden Manisalılara daha kaliteli hizmet vermek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarda iş sağlığına ve güvenliğine çok dikkat ediyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Düzenlediğimiz bu toplantılarla da dikkat edilmesi gereken unsurların sürekli olarak üzerinden geçiyoruz” dedi.