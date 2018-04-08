MASKİ’den zihinsel engelli bireylerin ailelerine abone kolaylığı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’i ziyaret etti. ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Başaran ve Daire Başkanı Öztozlu, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin ailelerine abonelik işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla uygulamaya geçirilen sistem hakkında bilgiler verdi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü vakıf ve dernek temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’e bir ziyaret düzenledi. ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Başaran ve Daire Başkanı Öztozlu, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin ailelerine abonelik işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla uygulamaya geçirilen sistem hakkında bilgiler verdiler. Görüşmenin ardından Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelindi.

“Bizler için önemli bir hizmet”

MASKİ’nin gerçekleştirmiş olduğu ziyaret nedeniyle teşekkür eden Şube Başkanı Okumuş, ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında tüm abonelik işlemlerinin merkeze gitme zorunluluğu olmaksızın hızlı ve kolay şekilde yapılmasının kendileri için önemli bir hizmet olacağını ifade etti. Okumuş, zihinsel yetersiz çocuklarla ilgili farkındalık oluşturulmasının yanı sıra, gönüllü destek ve katkılarla vakıf faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanacağını da vurgulayarak konunun önemine dikkat çekti.

“Aileler çocuklarıyla geçirecekleri vakti abonelik işlerine harcamayacak”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Toplumsal yaşamda çeşitli dezavantajlara sahip bireylerimiz ve ailelerimiz için sorumluluk sınırlarımız içerisinde elimizden geldiğince kolaylık sağlamak için çalışıyoruz. ‘Yalnız Değilsiniz’ projemiz kapsamında, ailelerimiz çocuklarıyla geçirecekleri vakti abonelik işlemlerini halletmek için harcamasınlar diye bu işlemlerini merkezlere gelmeden gerçekleştirecekler” dedi.

Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, projeyle ilgili ayrıntılı bilgi vererek, ailelerin bu uygulamadan nasıl yararlanabilecekleri konusunda açıklamalar yaptı.