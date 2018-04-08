HABER

MASKİ’den zihinsel engelli bireylerin ailelerine abone kolaylığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’i ziyaret etti.

MASKİ’den zihinsel engelli bireylerin ailelerine abone kolaylığı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’i ziyaret etti. ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Başaran ve Daire Başkanı Öztozlu, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin ailelerine abonelik işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla uygulamaya geçirilen sistem hakkında bilgiler verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü vakıf ve dernek temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’e bir ziyaret düzenledi. ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Başaran ve Daire Başkanı Öztozlu, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin ailelerine abonelik işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla uygulamaya geçirilen sistem hakkında bilgiler verdiler. Görüşmenin ardından Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelindi.

“Bizler için önemli bir hizmet”
MASKİ’nin gerçekleştirmiş olduğu ziyaret nedeniyle teşekkür eden Şube Başkanı Okumuş, ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında tüm abonelik işlemlerinin merkeze gitme zorunluluğu olmaksızın hızlı ve kolay şekilde yapılmasının kendileri için önemli bir hizmet olacağını ifade etti. Okumuş, zihinsel yetersiz çocuklarla ilgili farkındalık oluşturulmasının yanı sıra, gönüllü destek ve katkılarla vakıf faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanacağını da vurgulayarak konunun önemine dikkat çekti.

“Aileler çocuklarıyla geçirecekleri vakti abonelik işlerine harcamayacak”
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Toplumsal yaşamda çeşitli dezavantajlara sahip bireylerimiz ve ailelerimiz için sorumluluk sınırlarımız içerisinde elimizden geldiğince kolaylık sağlamak için çalışıyoruz. ‘Yalnız Değilsiniz’ projemiz kapsamında, ailelerimiz çocuklarıyla geçirecekleri vakti abonelik işlemlerini halletmek için harcamasınlar diye bu işlemlerini merkezlere gelmeden gerçekleştirecekler” dedi.
Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, projeyle ilgili ayrıntılı bilgi vererek, ailelerin bu uygulamadan nasıl yararlanabilecekleri konusunda açıklamalar yaptı.

MASKİ’den zihinsel engelli bireylerin ailelerine abone kolaylığı

MASKİ’den zihinsel engelli bireylerin ailelerine abone kolaylığı

MASKİ’den zihinsel engelli bireylerin ailelerine abone kolaylığı

MASKİ’den zihinsel engelli bireylerin ailelerine abone kolaylığı

Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski CHP milletvekili Ali Haydar Öner hayatını kaybetti

Eski CHP milletvekili Ali Haydar Öner hayatını kaybetti

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.