MASLAK'TA 32 KATLI GÖKDELENDE YANGIN

- Dış cephedeki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı.

- Camları kıran itfaiye yangına üst katlardan müdahale etti.

- Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Maslak'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı. Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü

Maslak Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan 32 katlı Sun plazanın dış aydınlatma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın 3. katında başlayan yangın üst katlara doğru devam etti. İddiaya göre saat 05.40'da başlayan yangın dış aydınlatma sistemindeki elektrik kontağından dolayı çıktı. Durumun itfaiyeye bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

YANGIN MERDİVENİ YETERSİZ KALDI

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İlk olarak merdivenli araçlarla yangına müdahale edilmek istendi ancak yangın söndürülemedi. .

PENCERELER KIRILDI

Merdivenli araçlarla yapılan müdahalenin yetersiz olmasından dolayı itfaiye ekipleri binanın camlarını kırarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler üst katlara doğru yükselmeye devam etti.