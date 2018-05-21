-MASLAK'TA LÜKS SİTE İNŞAATINDA YANGIN

Haber-Kamera:Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer Maslak'taki lüks bir site inşaatının bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

Sarıyer Maslak Cendere Caddesi'nde bulunan lüks bir sitenin bodrum katında bulunan strafor kaplamalar saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şantiyede çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan inşaattan görüntü

-Oluşan yoğun dumandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

