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 MASLAK'TA YANGIN ÇIKAN 32 KATLI GÖKDELENİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 07:41 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER -  İstanbul DHA -  MASLAK'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı.

Ali AKSOYER - İstanbul DHA -
MASLAK'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı. Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yanan gökdelende son durum havadan görütülendi.

Görüntü Dökümü:
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Yanan bina
İtfaiyenin çalışması

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