MASTÖB Akademi uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor

MASTÖB Malatya Şubesi, KOSGEB ve İŞKUR arasında ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ başlıyor.
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şubesi, KOSGEB ve İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen proje kapsamında 50 Kişiye ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ verilecek. MASTÖB Şube Başkanı Murat Cengiz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlk hedefimiz yaklaşık 20 kardeşimize kurs vermekti. Ancak İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü ile yürüttüğümüz bu projeye çok sayıda başvuru oldu. Yoğun başvuru üzerine MASTÖB ve İŞKUR Müdürlüğü olarak bu sayıyı 50 kişiye çıkardık ve 25’erli grup olmak üzere iki ayrı tarihlerde bu kurslarımız başlayacak” şeklinde konuştu.
MASTÖB Akademi adı altında düzenleyecekleri ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin ilkinin 27 Mart Salı MASTÖB Malatya şubesinde başlayacağını ifade eden Cengiz, 4 gün sürecek kurs sonrası eğitimi başarı ile bitiren kursiyerlere belge verileceğini söyledi.
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