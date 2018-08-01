"Masum bir bebeğin katledilmesi karşısında susanlar dilsiz şeytandır"

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Masum bir kadının katledilmesi, masum bir bebeğin katledilmesi karşısında susanlar bilmelidirler ki birer dilsiz şeytandırlar." ifadelerini kullandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerinin karşısına çıkmaya cesaretinin olmadığını ifade eden Yavuz, hainlerin, alçakların ve kalleşlerin ancak böyle savunmasız kadın ve bebeklere gücünün yettiğini belirtti.

Nurcan Karakaya ve bebeğine Allah'tan rahmet dileyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Geçmişi yüzlerce bebek katletmekle geçen bu hain örgüt, bu olayı yaparak bebek katili unvanını bir kez daha tescil ettirmiştir. Yıllarca bebek, kadın, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce sivil ve savunmasız vatandaşımızı katleden terör örgütü PKK'yı şirin göstermeye, masum göstermeye çalışanlar bilmelidir ki, bu olayda sizin de payınız ve katkınız vardır. Sıkıştıkları yerlerde demokrasi özgürlük ve insan hakları gibi tertemiz cümleleri ağızlarına alıp kirleten PKK destekçileri neredesiniz, nerelerdesiniz, neden susuyorsunuz, neden sesiniz çıkmıyor? Bu masum kadınımızın, bu masum bebeğimizin en doğal hakkı olan yaşama hakkı elinden alınmışken sözde insan haklarını savunan PKK destekçileri hainler alçaklar korkaklar nerelerdesiniz? Yoksa sizin nazarınızda sadece teröristlerin ve anarşistlerin mi insan hakkı var? Sadece onların mı yaşam hakkı var? Masum bir kadının katledilmesi, masum bir bebeğin katledilmesi karşısında susanlar bilmelidirler ki birer dilsiz şeytandırlar."