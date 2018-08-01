"Masum bir bebeğin katledilmesi karşısında susanlar dilsiz şeytandır"

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Masum bir kadının katledilmesi, masum bir bebeğin katledilmesi karşısında susanlar bilmelidirler ki birer dilsiz şeytandırlar." ifadelerini kullandı.
Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerinin karşısına çıkmaya cesaretinin olmadığını ifade eden Yavuz, hainlerin, alçakların ve kalleşlerin ancak böyle savunmasız kadın ve bebeklere gücünün yettiğini belirtti.
Nurcan Karakaya ve bebeğine Allah'tan rahmet dileyen Yavuz, şöyle devam etti:
"Geçmişi yüzlerce bebek katletmekle geçen bu hain örgüt, bu olayı yaparak bebek katili unvanını bir kez daha tescil ettirmiştir. Yıllarca bebek, kadın, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce sivil ve savunmasız vatandaşımızı katleden terör örgütü PKK'yı şirin göstermeye, masum göstermeye çalışanlar bilmelidir ki, bu olayda sizin de payınız ve katkınız vardır. Sıkıştıkları yerlerde demokrasi özgürlük ve insan hakları gibi tertemiz cümleleri ağızlarına alıp kirleten PKK destekçileri neredesiniz, nerelerdesiniz, neden susuyorsunuz, neden sesiniz çıkmıyor? Bu masum kadınımızın, bu masum bebeğimizin en doğal hakkı olan yaşama hakkı elinden alınmışken sözde insan haklarını savunan PKK destekçileri hainler alçaklar korkaklar nerelerdesiniz? Yoksa sizin nazarınızda sadece teröristlerin ve anarşistlerin mi insan hakkı var? Sadece onların mı yaşam hakkı var? Masum bir kadının katledilmesi, masum bir bebeğin katledilmesi karşısında susanlar bilmelidirler ki birer dilsiz şeytandırlar."
- Malatya
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da yaptığı yazılı açıklamada, alçak terör saldırısını kınayarak, "Yıllardır PKK denen alçak terör örgütünü yok etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletinin verdiği mücadele devam edecektir. Bir kadın ve 11 aylık bebeğini öldürmek kadar gözü kararmış alçakları nefretle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı İhsan Akın da Yüksekova'daki alçak saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğe Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
Terör saldırısını kınayan Akın, şunları kaydetti:
"Bu vahşi, alçak, kalleş saldırıyı yapanları, buna dava diyenleri şiddet ve nefretle kınıyorum. Bu artık terörün ötesi bir vahşettir. Bu vahşet karşısında köşeye sıkışan hain şer odaklarına karşı göstereceğimiz birlik ve beraberlikle heveslerini kursaklarında bırakacağız. Platform olarak olarak yaklaşık 40 bin üyemizle zorlu koşullarda görev yapan kolluk kuvvetlerimizin terörle mücadelede yaptığı bütün operasyonların her zaman yanındayız. Bu alçak saldırının failinin bir an önce bulunup, gerekli cezanın verilmesi ve işlemlerin yapılmasının takipçisi olacağız."
Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı
Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum