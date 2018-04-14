Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda, geçen yıl 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrenci, rehber öğretmene gidip, matematik öğretmeni O.A.'nın kendilerini öpüp, ısırdığı ve elle taciz ettiğini öne sürdü. Okul yönetiminin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine geçen yıl Mayıs ayında hakkında idari soruşturma başlatıldı. O.A., soruşturmadaki savunmasında öğrencileri öptüğünü; ancak kötü niyetinin olmadığını ileri sürdü. O.A. "Öğrencileri öpüyorum, ama bunu kötü niyetle yapmıyorum. Ben bilemedim olayın buralara geleceğini. Yanlış anlaşılacağımı düşünemedim" dedi.

'ÖĞRENCİLERİ NİÇİN ISIRDIN'

Soruşturmada öğrencileri niçin ısırdığı yönündeki soruya ise O.A., ''O çok az müdür bey. Benim kötü bir niyetim yok. Yanlış anlaşıldım" diye konuştu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen O.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. O. A. da dilekçesini verip emekli oldu.

'SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU'

Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında O.A. 29 Mayıs günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 kız öğrencinin Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alındı. Bir kız öğrenci ifadesinde, "Soru çözdüğümüzde sarılıp öpüyordu. Bana, 'Çok tatlısın' diyordu. Ben ilk başlarda bu davranışları babacan bir tavır olduğunu düşünüyordum. Sonradan öyle olmadığını anladım" dedi.