Matematik olimpiyatlarında göğüsleri kabartıyorlar

Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) İZMİR'de, aynı okulda okuyan iki lise öğrencisi Yusuf Kaan Çiçekdağ ile Osman Gülen, matematikteki yetenekleriyle Türkiye'yi uluslararası prestijli yarışmalarda temsil ediyor. Çiçekdağ, Tayland'da yapılacak olan ve 80 ülkenin katılacağı Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanırken, milli takıma seçilen Gülen, Yunanistan'da düzenlenen Junior Balkanlar Yarışması'nda gümüş madalya almayı başardı. Özel bir okulun 10'uncu sınıfında eğitimlerini sürdüren ve zeka seviyelerinin 130 IQ'nun üzerinde olduğunun belirlenmesinin ardından Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi'nde ekstra dersler almaya başlayan Yusuf Kaan Çiçekdağ (15) ile Osman Gülen (15), matematikteki başarılarıyla hem İzmir'in hem de Türkiye'nin göğsünü kabartıyor. Milli takıma seçilen Gülen, geçen 19-24 Haziran tarihleri arasında TÜBİTAK'ın desteğiyle gittiği ve Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen Junior Balkan Matematik Olimpiyatları'nda, toplam 4 soruyu 4.5 saatte çözerek, 40 üzerinden aldığı 20 puanla gümüş madalya kazandı. Yusuf Kaan Çiçekdağ ise, geçen nisan ayında düzenlenen Akdeniz Matematik Olimpiyatları'nda ve Fransa merkezli 'Kangourou Sans Frontieres' derneğine bağlı olarak, her sene dünya genelinden ortalama 80 ülkede düzenlenen Kanguru Matematik Sınavları'nda birinci oldu ve Tayland'da düzenlenecek Asya Matematik Olimpiyatları'nda, Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. 'BİR SORUYU GÜNLERCE ÇÖZMEYE ÇALIŞTIĞIM OLUYOR' Ufak yaşlardan itibaren matematiğe ilgisi olduğunu belirten Yusuf Kaan Çiçekdağ, Evde de ailemin herhangi bir baskısı olmadan, keyif alarak matematik çalışıyorum. Zaten çalışmasam, bu kadar önemli başarılar kazanamazdım. Bazen bir soru üzerinde günlerce çözmeye çalıştığım oluyor, bazen de çok zor bulduğum soruları hemen çözüveriyorum. Kabul etmeliyim ki, bir soruyu çözemeyince moralim bozuluyor. Ama sonra, daha da hırslanıp hemen önüme bakıyorum. Ailem beni sürekli destekliyor ve bana hep yanımda olduklarını hissettiriyorlar. Onlara çok teşekkür ederim dedi. Osman Gülen ise, günde ortalama 4 saat ders çalıştığını belirterek, Bu ders çalışma saatlerim değişebiliyor. Bazen, zor bir soruyla karşılaştığımda, başından kalkmak istemiyorum. İleride ne meslek yapacağımı bilmiyorum ama içerisinde matematiğin de olduğu bir işle meşgul olmak istiyorum diye konuştu. Gülen, ailesinin kendisini sürekli olarak daha fazla çalışması için teşvik ettiğini belirterek, Onların benimle gurur duyduklarını söylemesi, benim matematiğe daha da eğilmemi sağlıyor. Bundan sonra, bütün olimpiyatlara hazırlanacağım ve bu alanda çok başarılı olmak için elimden geleni yapacağım dedi. BUNLAR ÖZEL ÇOCUKLAR Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsmail Yıldırım ise, Çiçekdağ ve Gülen'in yüksek zeka seviyesine sahip özel çocuklar olduklarını belirterek şöyle konuştu Biz zaten, bu merkeze belirli testler yapıyoruz ve ancak 130'dan fazla IQ'ya sahip olduğu tespit edilen çocuklarımızı kabul ediyoruz. Ben, ülkemizin geleceği olarak gördüğüm bu gençlere çok güveniyorum. Sürekli ders çalışıyorlar ve bundan keyif alıyorlar. Gençlere, yaptıkları işten keyif almalarını tavsiye ediyorum dedi.

