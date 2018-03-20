MATİM İş Merkezindeki esnaflar sorunlardan şikayetçi

MATİM İş Merkezindeki esnaflar, iş merkezinde birçok sorun olduğunu ifade ederek, sorunların çözümü için yetkililerden yardım istediklerini söylediler.
Esnaflardan İbrahim Aydın, çok ciddi sıkıntılarının olduğunu kaydederek iki seneden beri sorunların çözümü için her türlü yolu denediklerini ancak bir sonuç elde edemediklerini belirtti. Güvenlikten otoparka kadar bir sürü sorunla tek başlarına mücadele ettiklerini aktaran Aydın, “CİMER’e, BİMER’e akla hayale gelebilecek her yere başvurduk ama sonuç alamadık. Burada sözde bir yönetim var ama ilgilenmiyorlar. İş Merkezine vatandaşlar özellikle de bayanlar korkudan rahat bir şekilde giremiyor. Haliyle işlerimiz ölü. Bize yardım etsinler. MATİM İş Merkezi Malatya’nın en önemli yerlerinden birisidir. Buranın eski haline gelmesi herkes için önemli, sonuçta burada evine ekmek götüren bir sürü esnaf var” şeklinde konuştu.
Bir diğer esnaf Murat Akdan ise, konuyla ilgili olarak çeşitli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “İş merkezinin güzel bir hale gelmesini ve eskisi gibi burada bir aile ortamı olmasını istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar” diye konuştu.
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