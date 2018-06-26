Matruşkaların Dünya Kupası

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin yer aldığı matruşkalar, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi dünya siyasetinin önemli isimleriyle birlikte pazarda yer alıyor.

Yalnızca futbolun değil NBA ve NFL'in gözde sporcularının matruşkaları da sporseverlerin beğenisini kazanıyor.

En büyük ilgiyi ise Ronaldo ve Messi matruşkaları görüyor.

Portekizli Cristiano Ronaldo, Arjantinli Lionel Messi, Brezilyalı Neymar ve Fransız Antoine Griezmann gibi yıldızların matruşkaları futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Moskova'nın en ünlü turistik yerlerinden Izmailovo Pazarı'na gidenler Dünya Kupası'nın yıldız oyuncularının matruşkaları ile karşılaşıyor.

HİLMİ SEVER - 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplarda oynanan son maçlarla futbol coşkusu sürerken, Rusya'nın simgesi olan matruşkalarla da şampiyona heyacanı yaşanıyor.

Matruşkalarla Türk Milli Futbol Takımı da unutulmamış. Arda Turan ile başlayan milli takım matruşkasının içinden, Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Mehmet Topal'ın fotoğrafları çıkıyor.

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- Matruşka'nın tarihçesi

Rusya'da 19. yüzyılda çocukların zihinsel gelişimi için tasarlanan ''matruşka'' bebekler, ülkenin simgesi haline geldi. Rus sanatçı Sergey Malyuti'nin 1890 yılında tasarladığı ve ahşap oyma sanatçısı Vasily Zvyozdoçkin'in yaptığı iç içe geçmiş 8 bebek, adını döneminin popüler kadın ismi ''Matriyona''dan aldı.

Ahşap bebekler, 20. yüzyılın başına kadar okullarda çocukların zihinsel gelişimi, renk, boyut ve aile kavramlarını öğrenmeleri için kullanılıyordu.

Bebekler, ilk kez 1904'de Paris'teki uluslararası bir fuarda görücüye çıktı ve matruşka olarak tüm dünyada tanındı.

