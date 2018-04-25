MATSO Başkanı Boztaş: “Sicil affı istiyoruz”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, bankacılık işlemlerinde kara listeye girenlere sicil affı getirilmesi gerektiğini savundu.

MATSO Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleşti. 2018 yılı mart ayı gelir ve gider bütçesinin görüşülerek onaylandığı toplantıda MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Oda faaliyetleri ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. 1 Nisan tarihinde yapılan seçimlerin ardından meclisin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirten Başkan Boztaş, seçim sonrası göreve gelen tüm meclis üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne gerçekleştirdikleri ziyaretlere değinen Boztaş, devlet destekli kredilerden MATSO üyelerinin de faydalandırılması, Manavgat’a organize sanayi bölgesinin kurulması, KOSGEB şube müdürlüğünün açılması konusunda hazırladıkları dosyaları Antalya milletvekillerine takdim ettiklerini kaydetti. Türkiye genelinde 15 üniversitenin kurulmasının gündemde olduğunu aktaran Boztaş, Manavgat Üniversitesi’nin kurulması için çalıştıklarını ve bunun için Manavgat olarak kamuoyu oluşturulması gerektiğini vurguladı. Çıkarılması gündemde olan imar barışı kanun tasarısına değinen Başkan Boztaş, "Bölgemizde bu konuyla ilgili turizm yatırımları ve konutların sıkıntısı var. Bu imar barışı ile bu sıkıntıların çözülmesini temenni ediyoruz" dedi.

İmar barışı gibi sicil barışı beklediklerini de vurgulayan Boztaş, "Gündemde olan imar barışı gibi devletten birde sicil barışı yapılmasını bekliyoruz. Geçekten üyelerimizin siciliyle ilgili ciddi sıkıntılar var. 2016 yılında turizmde yaşanan düşüşler nedeniyle ekonomide sıkıntılar yaşadık. 2017 yılında da yaralarımızı saramadık. Bölge ekonomisine paralel olarak üyelerimizin sicilinde problemler oluştu. Çek ve banka kredilerinde yaşanan gecikme veya ödeme sıkıntıları nedeniyle kara listeye giren üyelerimiz ve halkımız için sicil affı getirilmesi bekliyoruz" diye konuştu.