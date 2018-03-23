MATSO ‘E - MATSO’ya geçiyor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, yeni dönemde e-MATSO sistemine geçecekleri belirtti.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 1 Nisan’da yapılacak organ seçimlerinde Mavi Listenin başkan adayı oldu. Başkan Boztaş seçim çalışmalarını ’5 yıldızlı hizmete devam’ sloganıyla yürütüyor. MATSO üyelerine projelerini anlatan Başkan Boztaş, günümüzde iş dünyasının zamanla yarıştığını ve zamanın her üye için önemli olduğunu kaydetti. Boztaş, E- MATSO sistemine geçeceklerini ve üyelerin odadan alacakları belgeleri MATSO’ya gelmeden elektronik ortamda bir tıkla alacağını kaydetti.

“E-MATSO’ya geçeceğiz”

Hedeflerinin zamanla yarışan iş insanlarının işlerini kolaylaştırmak olduğunun altını çizen Ahmet Boztaş,

“sisteme geçmemiz ile her üyemiz MATSO’ya gelmeden birçok evrakını E-MATSO sistemi üzerinden elektronik ortamda alabilecek. Barkotlu belge bir tıkla üyelerimizin elinde olacak. Aynı evrakları ıslak imzalı olarak ta adreslerine teslim edilecek. Üyelerimiz herhangi bir kurum için ihtiyaç duydukları evrakları ilgili resmi kurumlara vergi dairesi, SGK, İŞKUR, bankalar, tapu, kamu ihale kurumu gibi anında iletilerek elektronik ortamda transfer de yapılabilecek. Aynı zamanda Odamıza ait ödemeler içinde elektronik ortamda ödeme imkânı sunacağız” dedi.