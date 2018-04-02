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MATSO’da Boztaş’ın mavi grubu üstünlük sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:11 | Son Güncelleme

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Organ seçimlerinde 15 meslek grubunda liste çıkaran Ahmet Boztaş’ın Mavi Grubu İbrahim Şenli’nin Turuncu grubuna 15-0 üstünlük sağladı.Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Organ seçimleri Çağlayan Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

MATSO’da Boztaş’ın mavi grubu üstünlük sağladı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Organ seçimlerinde 15 meslek grubunda liste çıkaran Ahmet Boztaş’ın Mavi Grubu İbrahim Şenli’nin Turuncu grubuna 15-0 üstünlük sağladı.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Organ seçimleri Çağlayan Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. 17 Meslek Grubunun 23 sandıkta oy kullandığı seçimlerde 15 Meslek grubunda Ahmet Boztaş’ın Mavi Listesi ile İbrahim Şenli’nin Turuncu listesi yarışırken Sağlık Kurumları-Güzellik Salonları SPA Merkezleri’nin yer aldığı 9. Grup ve Konaklama Tesisleri Turizm İşletmeleri’nin yer aldığı 16. Grupta tek liste ile seçime gidildi.
Boztaş ve Şenli taraftarları sabahın erken saatlerinden itibaren seçimlerin yapılacağı Çağlayan ortaokulu bahçesine ve çevresine akın ederken, okul bahçesi tam anlamıyla Mavi-Turuncu renklere büründü. Oy kullanma işleminin ardından Ahmet Boztaş’ın Mavi Listesi MATSO tarihinde bir ilki de gerçekleştirerek 15 Meslek Komitesinin tamamını kazanma başarısını gösterdi.
Resmi olmayan sonuçların ardından kısa bir açıklama yapan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat’a ve MATSO’ya yakışır bir seçim süreci ve seçim yaşandığını belirterek “Öncelikle seçimlerin böylesine güzel bir yarış ortamında ve centilmenlik içerisinde geçmesini sağlayan adaylara ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizlere oy versin vermesin tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir seçimi geride bıraktık. 5 yıldızlı hizmete devam diyoruz. Buradan güvenlik güçlerimize ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

MATSO’da Boztaş’ın mavi grubu üstünlük sağladı

MATSO’da Boztaş’ın mavi grubu üstünlük sağladı

MATSO’da Boztaş’ın mavi grubu üstünlük sağladı

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