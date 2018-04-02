MATSO’da Boztaş’ın mavi grubu üstünlük sağladı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Organ seçimlerinde 15 meslek grubunda liste çıkaran Ahmet Boztaş’ın Mavi Grubu İbrahim Şenli’nin Turuncu grubuna 15-0 üstünlük sağladı.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Organ seçimleri Çağlayan Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. 17 Meslek Grubunun 23 sandıkta oy kullandığı seçimlerde 15 Meslek grubunda Ahmet Boztaş’ın Mavi Listesi ile İbrahim Şenli’nin Turuncu listesi yarışırken Sağlık Kurumları-Güzellik Salonları SPA Merkezleri’nin yer aldığı 9. Grup ve Konaklama Tesisleri Turizm İşletmeleri’nin yer aldığı 16. Grupta tek liste ile seçime gidildi.
Boztaş ve Şenli taraftarları sabahın erken saatlerinden itibaren seçimlerin yapılacağı Çağlayan ortaokulu bahçesine ve çevresine akın ederken, okul bahçesi tam anlamıyla Mavi-Turuncu renklere büründü. Oy kullanma işleminin ardından Ahmet Boztaş’ın Mavi Listesi MATSO tarihinde bir ilki de gerçekleştirerek 15 Meslek Komitesinin tamamını kazanma başarısını gösterdi.
Resmi olmayan sonuçların ardından kısa bir açıklama yapan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat’a ve MATSO’ya yakışır bir seçim süreci ve seçim yaşandığını belirterek “Öncelikle seçimlerin böylesine güzel bir yarış ortamında ve centilmenlik içerisinde geçmesini sağlayan adaylara ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizlere oy versin vermesin tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir seçimi geride bıraktık. 5 yıldızlı hizmete devam diyoruz. Buradan güvenlik güçlerimize ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum