Mattis, İsrail Savunma Bakanı Liberman ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

ABD ile İsrail arasındaki iş birliği ve bölgesel konuların ele alındığı belirtilen görüşme öncesinde iki bakan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, ABD ile İsrail arasındaki bağın güçlülüğüne vurgu yapan Mattis, "Başkan (Ronald) Reagan'ın 1982'de dediği gibi ABD, İsrail devletine olan bağlılığından asla vazgeçmedi ki bu bağlılık halen sarsılmazdır." dedi.

ABD ile İsrail arasındaki askeri ilişkilerin de hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten Mattis, iki ülke iş birliğinin İran'a karşı Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarı sağlayacağını öne sürdü.

Bir gazetecinin "İsrail'in İran'ın Suriye'ye silah transfer etmesinin amacının İsrail'i vurmak olduğuna ilişkin değerlendirmesine katılıp katılmadığını" sorması üzerine Mattis, "Şu anda başka bir amaç düşünemiyorum." yanıtını verdi.

Mattis, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin bir soruyu, bu konuda henüz bir karar verilmediğini söyleyerek cevapladı.