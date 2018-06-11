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Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:58 | Son Güncelleme

Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.


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