Mattis, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

WASHINGTON (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Washington ziyareti çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile bir araya geldi.

Pentagon Sözcüsü Dana White, yazılı açıklamasında, Kral 2. Abdullah ile Mattis'in, Ürdün'ün Washington büyükelçisinin rezidansında görüştüğünü belirtti.

İkili ve bölgesel ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede Mattis, DEAŞ'la mücadeleye verdiği katkı dolayısıyla Kral Abdullah'a teşekkür etti.

Kral 2. Abdullah, dün de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştü.

- Trump ile görüşme pazartesi günü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 25 Haziran Pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşecek.

Ürdün Kralı Abdullah, ABD temasları öncesinde Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, İsrail, Mısır ve Ürdün liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.

Beyaz Saray, tüm bu görüşmelerde Ortadoğu barışı ile ilgili süreçlerin ele aldığını ve özellikle Gazze'deki durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini ve Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıklamış, bu yıl 14 Mayıs'ta da ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs kentine taşınmıştı. Kudüs kararının uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye yol açmasına karşın ABD yönetimi, önceki gün de "İsrail'e adil davranılmadığı gerekçesiyle" BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıklamıştı.

