Mattis'ten İngiltere'ye bütçe uyarısı

LONDRA (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, İngiliz mevkidaşına yolladığı mektupta, İngiltere'nin "küresel bir aktör" olmayı sürdürebilmesi için savunma bütçesini NATO hedefinin de üstüne çıkarması gerektiği uyarısını yaptı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Mattis, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'a yolladığı mektupta, NATO'nun gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini tutturmanın İngiltere için yeterli olmadığını bildirdi.

İngiltere'nin küresel bir rol oynama isteği ile savunma bütçesi arasında uyumsuzluk olduğunu ima eden Jim Mattis, "İngiltere gibi dünya çapında menfaatleri ve taahhütleri olan küresel bir ülke, bizim sadece bölgesel çıkarları olan müttefiklerden beklediğimiz savunma harcaması düzeyinin üzerine çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Küresel aktörler olarak Fransa ve ABD'nin savunmaya yaptıkları yatırımda anlamlı bir artışa gitme zamanı geldiği sonucuna vardığını aktaran Mattis, mektubunda, "İngiltere'nin ABD'nin tercih ettiği ortak olarak kalması, her iki ülkenin de menfaatinedir." değerlendirmesinde bulundu.