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Mattis'ten İngiltere'ye bütçe uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 22:58 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: "İngiltere gibi dünya çapında menfaatleri ve taahhütleri olan küresel bir ülke, bizim sadece bölgesel çıkarları olan müttefiklerden beklediğimiz savunma harcaması düzeyinin üzerine çıkmalıdır"

LONDRA (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, İngiliz mevkidaşına yolladığı mektupta, İngiltere'nin "küresel bir aktör" olmayı sürdürebilmesi için savunma bütçesini NATO hedefinin de üstüne çıkarması gerektiği uyarısını yaptı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Mattis, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'a yolladığı mektupta, NATO'nun gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini tutturmanın İngiltere için yeterli olmadığını bildirdi.

İngiltere'nin küresel bir rol oynama isteği ile savunma bütçesi arasında uyumsuzluk olduğunu ima eden Jim Mattis, "İngiltere gibi dünya çapında menfaatleri ve taahhütleri olan küresel bir ülke, bizim sadece bölgesel çıkarları olan müttefiklerden beklediğimiz savunma harcaması düzeyinin üzerine çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Küresel aktörler olarak Fransa ve ABD'nin savunmaya yaptıkları yatırımda anlamlı bir artışa gitme zamanı geldiği sonucuna vardığını aktaran Mattis, mektubunda, "İngiltere'nin ABD'nin tercih ettiği ortak olarak kalması, her iki ülkenin de menfaatinedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mattis'in uyarısı, İngiliz basınında, İngiltere'nin, ABD'nin "Avrupa'daki en yakın müttefiki" konumunu Fransa'ya kaptırmak üzere olduğu şeklinde değerlendirildi.

- Mektuba tepkiler

Jim Mattis'in 12 Haziran tarihli mektubu, İngiliz basınında, "İngiltere'nin içişlerine karışma" olarak yorumlandı. Mektubu, İngiliz Parlamentosunda bakanlığının bütçesinin artırılması için uğraş veren Williamson'un basına sızdırmış olabileceği iddiası da yer buldu.

İngiltere halihazırda, NATO'nun GSYİH'sinin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini tutturan az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Mattis'in mektubunun sızmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Savunma Bakanlığı Sözcülüğü de İngiltere'nin savunma harcamalarında Avrupa'da birinci sırada geldiğine dikkati çekerek, "NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini aşacağımız konusunda açık tutum aldık. Savunma Bakanı, yoğunlaşan tehditler karşısında silahlı kuvvetleri güçlendirmeye dönük modernizasyon programını başlattı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyelerinin savunma bütçelerini GSYİH'lerinin yüzde 4'ü düzeyine çıkarması gerektiğini savunuyor.

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ABD Fransa Gavin Williamson ingiltere Jim Mattis NATO The Guardian

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