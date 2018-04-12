Mattis'ten Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz Suriye rejimine yönelik bir saldırı yapılmasına karar vermediğini söyledi.

Bakan Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde 2019 savunma bütçesi üzerine düzenlenen panelde konuştu.

Suriye'de Esed rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta'nın Duma kasabasında gerçekleştirilen kimyasal saldırıyı "affedilemez" olarak niteleyen Mattis, "Suriye'ye askeri saldırı düzenleme konusunda henüz herhangi bir karar almadık." diye konuştu.

Mattis, "Kimyasal savaş anlaşmasına baktığımızda anlaşmaya uyulmasını sağlamak medeniyetin ve tabii ki Amerika'nın menfaatinedir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın sürekli kimyasal saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'i adım atmak konusunda engellediğini aktaran Mattis, bu durumda ya sessiz kalacaklarını veya bu tür kimyasal saldırılarla ilgili bir şey yapmaları gerektiğini belirtti.

Mattis şunları kaydetti:

"Suriye'de bildiğiniz üzere askerimiz var. Suriye'de kimyasal silah kullanıldığında, buna 'bu sefer bize karşı kullanılmadı bir dahaki sefer bize karşı kullanılmayacak' şeklinde bakılmamalı. Gerek İngiltere Salisbury'de olsun gerekse Suriye'de olsun bu affedilemez ve buna müdahale edilmelidir."

(Sürecek)