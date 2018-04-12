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Mattis'ten Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis (2): - "Asya’dan, Avrupa’ya, Kosova’ya ve Afrika’ya birçok yerden gelen mülteci gördüm ama Suriye’den gelen mülteciler kadar travma geçiren mülteci görmedim" - "(Suriye saldırısına yönelik kaygılar) Sivil kayıplarına yenilerini eklemek konusunda taktiksel bir endişe var. Biz masum insanların katledilmesini durdurmaya çalışıyoruz. Ama stratejik seviyede ise, kaygımız, gerginliği kontrolden çıkarmadan bunu nasıl yapacağımız konusundadır" - "(Suriye'ye saldırıya ilişkin çelişkili açıklamalar) Kırmızı çizgi çizdiğiniz zamanlar vardır ve bazen de muğlak bıraktığınız ve fiillerinizin konuştuğu zamanlar vardır ve şu anda biz tam da bunu yapıyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Asya’dan, Avrupa’ya, Kosova’ya ve Afrika’ya birçok yerden gelen mülteci gördüm ama Suriye’den gelen mülteciler kadar travma geçiren mülteci görmedim." dedi.

Bakan Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde 2019 savunma bütçesi üzerine düzenlenen panelde konuştu.

Suriye'de Esed rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta'nın Duma kasabasında gerçekleştirilen kimyasal saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mattis ülkede iç savaşın devam etmesi konusunda Rusya ve İran’ı suçladı.

Mattis, ABD’nin Suriye’deki ana hedefinin DEAŞ terör örgütünün yenilmesi olduğunu belirterek, Suriye’de iç savaşa katılma niyetlerinin olmadığını ve 6 yıldır devam eden iç savaşı Cenevre süreci ile çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Ülkede iç savaşın devam etmesi konusunda Mattis şunları kaydetti:

"Esed’in halen iktidarla olmasının tek nedeni Rusya’nın BM’deki talihsiz vetoları ve Rus ve İran ordusudur. Şu anda içinde bulunduğumuz karmaşık durum konusunda ise öncelikle BM’nin öncülük ettiği ettiği Cenevre sürecine bağlıyız. O da yine Rusya’nın devamlı olarak bu çabayı bloke etmesi ile başarısız olmuştur. Bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmez, Cenevre sürecini tekrar yoluna koymak ve bu savaşı durdurulmak üzere uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerle çalışıyoruz. Asya’dan, Avrupa’ya, Kosova’ya ve Afrika’ya birçok yerden gelen mülteci gördüm ama Suriye’den gelen mülteciler kadar travma geçiren mülteci görmedim. Bu durmalı."

- "Suriye rejiminin dersini aldığını düşünmüyorum"

Suriye rejimin kimyasal silah kullanmasını "affedilemez" olarak niteleyen Mattis geçen yıl Han Şeyhun kasabasında yapılan kimyasal saldırıya karşı ABD’nin Şeyrat Hava Üssü’ne yaptığı saldırıda rejimin hava kuvvetlerinin yüzde 17’sini yok ettiğini söyledi.

Mattis, "(Suriye rejiminin) dersini aldığını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı

- Sivil kayıplarını artırma endişesi

Suriye’ye yönelik bir operasyonda kaygılarının bulunup bulunmadığına yönelik bir soruya Mattis, "Sivil kayıplarına yenilerini eklemek konusunda taktiksel bir endişe var. Biz masum insanların katledilmesini durdurmaya çalışıyoruz. Ama stratejik seviyede ise, kaygımız, gerginliği kontrolden çıkarmadan bunu nasıl yapacağımız konusundadır." diye konuştu.

- Trump'ın açıklamalarındaki tutarsızlık

Bakan Mattis kendi değerlendirmeleri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Suriye ve Rusya'yı füze saldırısı ile tehdit ettiği açıklamaları arasındaki tutarsızlığa ilişkin bir soruyu ise geçiştirdi.

Mattis, dünkü Twitter paylaşımına karşın Trump'ın bu sabah saldırı yapma kararı vermediğini ifade ettiğini hatırlattı ve bugün öğleden sonra ulusal güvenlik konseyinin toplanacağını belirtti.

Mattis ayrıca "Kırmızı çizgi çizdiğiniz zamanlar vardır ve bazen de muğlak bıraktığını ve fiillerinizin konuştuğu zamanlar vardır ve şu anda biz tam da bunu yapıyoruz." dedi.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadeleri yer almıştı.

Trump bu sabah ise , Twitter mesajında, "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yönetimimde, bölgeyi DEAŞ'tan temizleme konusunda harika iş çıkardı. Hani, Amerika'nın teşekkürü nerede?" ifadelerine yer vermişti.

- Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması

Türkiye’nin F-35 ortağı olması ve aynı zamanda Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin bir soruya Mattis Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu dolayısıyla Rusya’dan alınan S-400 sistemlerinin Türkiye’nin geri kalan silah sistemleri ile çalışmayacağını söyledi.

Türkiye’ye şu anda iki NATO ülkesinin hava savunma sistemi sağladığını söyleyen Mattis şöyle devam etti:

"Bunu yaparken aynı alana bunlara uyuşmayan bir füze savunma sistemi koyduğunuzda bu NATO’nun menfaatine olmayacaktır. Bunu tavsiye etmiyoruz. Şu anda NATO ile çalışabilecek sistemler için dış askeri satış seçenekleri sunmak dahil Türkiye ile görüşüyoruz."

(Bitti)

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