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Mattis'ten Trump-Putin görüşmesi değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:32 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis: - "(Trump-Putin görüşmesi) Nükleer füzelerimiz birbirine dönükken bile, biliyorsunuz şu anda açık okyanuslara dönükler, Soğuk Savaş'ın en kötü zamanlarında dahi devlet başkanları arasında görüşmeler oluyordu. Bunun artık zamanının çoktan geldiğini düşünüyorum" - "(İran'ın Hürmüz Boğazını kapatma tehdidi) "Nereye varırsa varsın buna uluslararası bir cevap verilecektir çünkü dünya ekonomisi oradan gelen enerji tedariğine bağlı" - "(ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurma hazırlığında olduğu iddiası) Şu anda bu yönde değerlendirilen bir şey yok. Açıkçası bunun tamamen kurgu olduğunu düşünüyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Moskova'ya davet etmesine ilişkin, nükleer silahların birbirine dönük olduğu dönemde dahi başkanların görüştüğünü hatırlatarak iki devlet başkanının görüşmesini teşvik ettiğini söyledi.

Mattis, Uman Dışişleri Bakanı Yusuf el-Alavi ile görüşmesinden sonra ABD Savunma Bakanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

- Trump'ın Putin'le görüşmesi

Putin'in, Trump'ı Moskova'ya davet etmesine ilişkin bir soruya Mattis, "Her zaman birbirimizle konuşmaya taraftar oldum ve bunu teşvik ettim. Nükleer füzelerimiz birbirine dönükken bile, biliyorsunuz şu anda açık okyanuslara dönükler, Soğuk Savaş'ın en kötü zamanlarında bile devlet başkanları arasında görüşmeler oluyordu. Bunun artık zamanının çoktan geldiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

İki ülke liderinin birbiriyle görüşmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Mattis, ABD'nin özellikle de anlaşmazlıkları olduğu ülke liderleriyle görüşmesinin daha da önem arz ettiğini belirtti.

Bakan Mattis, Rus mevkidaşı ile de görüşmeyi düşündüğünü ancak, şu aşamada bir görüşme planının olmadığını söyledi.

- İran'a Hürmüz uyarısı

İran'ın Hürmüz Boğazını kapatma tehdidine ilişkin bir soruya yanıt veren Mattis, İran'ın daha önce de defalarca boğazı kapatma tehdidinde bulunduğunu ve uluslararası toplumun bu boğazı açık tutmak üzere bölgeye savaş gemisi konuşlandırdığını hatırlattı.

İran'ın Hürmüz Boğazını kapatmasının, uluslarası ulaşım ve nakliyata yönelik bir saldırı olarak değerlendireceğini vurgulayan Mattis, "Nereye varırsa varsın buna uluslararası bir cevap verilecektir çünkü dünya ekonomisi oradan gelen enerji tedariğine bağlı." diye konuştu.

- İran'a yönelik saldırı hazırlığı iddiası "kurgu"

Bir gazetecinin Avustralya savunma kaynaklarının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurma hazırlığında olduğu iddiasını sorması üzerine Mattis, "Avustralya habercilerinin bu bilgiyi nereden aldığına dair fikrim yok. Ama şu anda bu yönde değerlendirilen bir şey yok. Açıkçası bunun tamamen kurgu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Amerikan ABC kanalına konuşan üst düzey Avustralyalı yetkililer, Trump yönetiminin önümüzdeki ay İran'ın nükleer tesislerini vurmayı planladığını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN mattis putin Rusya

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