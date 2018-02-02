Mattis’ten Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak söz konusu görüşmenin detaylarını kamuoyuna açıklamanın uygun olmayacağını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Türkiye'nin PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ve Türkiye'nin muhtemel Münbiç operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı.
Bir soru üzerine Mattis, Afrin'de PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu'nun, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti.
Mattis, Suriye'deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.”
Mattis ayrıca, Suriye'de Beşar Esed rejiminin klor gazını silah olarak kullandığının farkında olduklarını ancak sarin gazı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.
(AA)
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