HABER

Mauritius Devlet Başkanı istifa etmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

Ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Gurib-Fakim, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından aldığı istifa kararından vazgeçti

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'ta 2015'teki seçimi kazanarak ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı olan Ameenah Gurib-Fakim, geçen hafta aldığı istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Mauritius Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Gurib-Fakim'in hakkındaki suçlamaların asılsız olduğu ve görevinden istifa etmeyeceği belirtildi.

Gurib-Fakim, bir yıl önce Planet Earth Institue (PEI) adlı sivil toplum örgütünün kredi kartını kullanarak kişisel ihtiyaçları için alışveriş yapmakla suçlanmış, iddialar ülkenin kurtuluşunun 50. yılı öncesinde tekrar gündeme gelmişti.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Gurib-Fakim, 7 Mart'ta tepkisini "Hiç kimseye borcum yok. Bağımsızlık gününün hemen öncesinde neden bir yıl öncesinin konuları gündeme geliyor?" sözleriyle dile getirmişti.

Başbakan Pravind Jugnauth da Gurip-Fakim'in kendisi ile görüşerek istifa edeceğini söylediğini aktarmıştı.

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldüİstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ameenah Gurib-Fakim Mauritius

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atilla 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Atilla 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Tuna, sağlık çalışanlarını unutmadı

Başkan Tuna, sağlık çalışanlarını unutmadı

En acı görüntü... Ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar üst üste konuldu

En acı görüntü... Ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar üst üste konuldu

Temiz Yüreklerden Temiz Ellere

Temiz Yüreklerden Temiz Ellere

Tekfenli öğrencilerden anlamlı ziyaret

Tekfenli öğrencilerden anlamlı ziyaret

Çiftçi’den Şireciler ve Kuruyemişçiler Odasına ziyaret

Çiftçi’den Şireciler ve Kuruyemişçiler Odasına ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.