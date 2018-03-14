Mauritius Devlet Başkanı istifa etmeyecek

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'ta 2015'teki seçimi kazanarak ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı olan Ameenah Gurib-Fakim, geçen hafta aldığı istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Mauritius Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Gurib-Fakim'in hakkındaki suçlamaların asılsız olduğu ve görevinden istifa etmeyeceği belirtildi.

Gurib-Fakim, bir yıl önce Planet Earth Institue (PEI) adlı sivil toplum örgütünün kredi kartını kullanarak kişisel ihtiyaçları için alışveriş yapmakla suçlanmış, iddialar ülkenin kurtuluşunun 50. yılı öncesinde tekrar gündeme gelmişti.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Gurib-Fakim, 7 Mart'ta tepkisini "Hiç kimseye borcum yok. Bağımsızlık gününün hemen öncesinde neden bir yıl öncesinin konuları gündeme geliyor?" sözleriyle dile getirmişti.

Başbakan Pravind Jugnauth da Gurip-Fakim'in kendisi ile görüşerek istifa edeceğini söylediğini aktarmıştı.