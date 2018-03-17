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Mauritius Devlet Başkanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:22 | Son Güncelleme

Gurib-Fakim, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine görevinden ayrıldığını açıkladı

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'ta, 2015'teki seçimleri kazanarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan Ameenah Gurib-Fakim, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa etti.

Gurib-Fakim, avukatı Yousouf Mohamed aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çıkarları için istifa kararı aldım." ifadesini kullandı.

Anayasal krizi önlemek için istifa ettiğini belirten Ameenah Gurib-Fakim, hakkındaki yolsuzluk iddialarını ise reddetti.

Gurib-Fakim'in istifasının 23 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, geçen hafta Devlet Başkanının istifa edeceğini duyurmuş ancak Gurib-Fakim bu iddiaları yalanlamıştı.

Ameenah Gurib-Fakim, hakkındaki yolsuzluk iddialarını da kesin bir dille reddederek, hiçbir kimseden ya da kurumdan para veya değerli eşya almadığını dile getirmişti.

Dünya çapında tanınan bir bilim insanı ve biyolog olan Gurib-Fakim, bir yıl önce Planet Earth Institue (PEI) adlı sivil toplum örgütünün kredi kartını kullanarak, kişisel ihtiyaçları için alışveriş yapmakla suçlanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Gurib-Fakim Mauritius Yolsuzluk

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