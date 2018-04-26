HABER

Mavi At Kafe’de rehabilite oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni tedavi görenlerin topluma kazandırılması için kurulan Mavi At Kafe, Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor.

Mavi At Kafe’de rehabilite oluyorlar

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni tedavi görenlerin topluma kazandırılması için kurulan Mavi At Kafe, Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor. Tedavi görenler tarafından işletilen kafede cam sanatı başta olmak üzere çeşitli eğitimler veriliyor.
Mavi At Kafe, Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde şizofreni tedavisi görenler tarafından işletiliyor. Her gün kafede kişisel temizlik, yemek yapma, ev temizliği gibi eğitimler alan hastalar, aynı zamanda halka açık olan kafeteryaya gelen müşterilere de çay kahve ikramında bulunuyor. Çeşitli mesleki eğitimler de alan hastalar, cam sanatı eğitimi de almaya başladı. Şizofreni hastaları cam sanatı kursunda yaptıkları hediyelik eşyaları, belediyeler denetiminde kurulan pazarlarda satarak gelir elde ediyor.
Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Yıldıran, günde 30’a yakın hastanın kafede çeşitli aktivitelerde bulunduğunu belirtti. Hastaların yemek ve hijyen tarzı beceriler kazandırılması için eğitimler de verdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Yıldıran, “Kafeteryamızda bir de atölyemiz bulunuyor. Atölye kısmında şu anda cam işçiliği sanatı yapılıyor. Bu kafeteryayı kurmamızdaki amacımız evden çıkmayan ve gününü odasından çıkmadan geçiren hastalarımızı topluma kazandırmak. Aynı zamanda hastalarımızı kendilerine yeter haline getirmek istiyoruz. Kafeteryamız için belediyelerimiz ve Halk Eğitim Merkezi’nden destek alıyoruz” dedi.
Mavi At Kafe’nin Türkiye’de hastaların işlettiği ilk ve tek işletme olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yıldıran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işletmenin korumalı işyeri olması için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Uzm. Dr. İlyas Yıldıran, hastaları sigortalı ve maaşlı hale getirmek istediklerini, bununla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Uzm. Dr. Yıldıran, hastaların resim, ebru, takı gibi çeşitli sanatsal faaliyetlerde de bulunduklarını sözlerine ekledi.
MERKEZİN ÖNCELİĞİ REHABİLİTE
Balıkesir Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde görevli psikiyatri uzmanı Umut Karasu ise hastaların Mavi At Kafe’ye gelmelerindeki öncelikli amacın rehabilite olduğunu söyledi. Karasu, hastaların burada aldıkları eğitimlerle evde tek başına yaşayabilecek beceriler kazandığını kaydetti. Şizofreni hastalarının genelde evlerinden dışarı çıkmadıklarını söyleyen Karasu, “Merkezimizde hastalarımız bulaşık ve çamaşır yıkıyor, yemeğini yapabiliyor. Bu hastalarımız genelde kendilerini evlerine hapsederler, toplumdan kendilerini dışlarlar ve yanlarından aile bireylerinden bir ya da iki kişi olur. Ama bu merkezimiz sayesinde evlerinden dışarı çıkarak tek başların yaşayabilecek duruma geliyorlar” diye konuştu.
Hasta Hüseyin Çokgüzel, "Burada 5 seneden beri çalışıyoruz. Sağ olsunlar doktor ve hocalarımız bizlere bu fırsatı sundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Feridun Aydoğmuş ise 3-4 yıl önce burada çalışmaya başladığını ve mutlu olduğunu belirtti. İlkay Birben de, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde çalışarak öğrenmeye başladığını belirtip, doktorlara teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Mavi At Kafe’de rehabilite oluyorlarMavi At Kafe’de rehabilite oluyorlarMavi At Kafe’de rehabilite oluyorlarMavi At Kafe’de rehabilite oluyorlar

AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!
Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıtErdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt
Sevgilisinin cinsel organını kesti!Sevgilisinin cinsel organını kesti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

İlginizi Çekebilir

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.