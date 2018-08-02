"Mavi bayrak" alan plajlar Tekirdağ'ın ekonomisine katkı sağlıyor

"Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar ile kentteki mavi bayraklı sahil sayısını 5’e yükseltti. Süleymanpaşa ilçesinde Altınova Halk Plajı, Şarköy ilçesinde de Mürefte Halk Plajı, Şarköy Sosyal Tesisler Önü Halk Plajı, Şarköy Halk Plajı ve Şarköy Halk Plajı 2 plajları Mavi Bayraklı plaj statüsünde bulunuyor. Yaz sezonunun sonuna kadar devam etmesi beklenen 'mavi bayrak'lı sahillerdeki yoğunluk, bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda canlılık kazandırdı. Özellikle haftasonları aşırı yoğunluğun yaşandığı sahiller, vatandaşları ve bölge esnafını da memnun ediyor."

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şarköy Halk Plajı 2, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen "Mavi Bayrak 2018" çalışma programı sonunda mavi bayrak almaya layık görüldü ve bununla birlikte Tekirdağ'daki mavi bayraklı plaj sayısı 5'e yükseldi.

-"Denizlerde sürekli kirlilik kontrolü yapıldı"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Tekirdağ'ın önemli bir turizm potansiyeli olduğuna vurgu yaptı.

Hedeflerinin Marmaraereğlisi'nden Şarköy'e kadar sahilleri 'mavi bayrak'la donatmak olduğunu kaydeden Albayrak, şunları dile getirdi:

"Tekirdağ'ın önemli bir turizm potansiyeli var. 5'e çıkan mavi bayraklı plajlar ve şehre gelecek yerli, yabancı turistlerle potansiyeli arttırmak istiyoruz. Hedefimiz, sahillerimizin başladığı Marmarareğlisi ilçesinden Şarköy'ün çıkışına kadar mavi bayrak almak. İlk geldiğimizde Şarköy'de 2 plajımızda Mavi Bayrak vardı, bu plajlara Mürefte, Altınova ve Şarköy Sosyal Tesisler Önü Halk Plajını da ilave ettik. Bütün kriterleri yerine getirdik. Buralarda özellikle deniz ve sahilin temizliği, yosunların temizliği ve denizlerde sürekli kirlilik kontrolü yapıldı. Geldiğimiz nokta oldukça iyi. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yerli ve yabancı turistlerimize vatandaşlarımıza çok güzel bir yaz geçirtmeyi hedefliyoruz."

