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Mavi Bayrak eğitimi Antalya'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

Mavi Bayrak eğitimi Antalya'da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği yetkililerinin de katıldığı Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimi ve Sertifikasyonu Toplantısı, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde yapıldı.

7 kıyı ilinden kayıt yaptıran 170 plaj "Mavi Bayrak" temsilcisine iki gün süren eğitimin sonunda, sınav yapıldı ve başarılı olanlara 5 yıl süre ile geçerli "Mavi Bayrak Plaj Temsilcisi Sertifikası ve Kimlik Kartı" verilecek.

1993 yılından bu yana uygulanmakta olan Mavi Bayrak Programı kapsamında 2017 yılı itibarıyla 454 plaj, 22 marina ve 13 yat Mavi Bayrak ödülüne hak kazandı. Ödüllü plaj sayısı ile Türkiye bu yıl 50 ülke arasında dünyada üçüncü sırada yer aldı. Plaj ve marina toplamında dünyadaki toplam Mavi Bayrak ödülünün yaklaşık yüzde 11'i Türkiye'de dalgalanıyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Plaj Mavi Bayrak temsilcilerinin güncel bilgilere sahip olmalarının, kıyı yönetiminde önem arz eden kritik konularda uzmanlar aracılığıyla bilgi edinmelerinin sağlanması ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla yılda bir kez eğitim semineri düzenlendiğini kaydetti.

Epikmen, "Toplantılara katılım her yıl artıyor. Bu sene katılan otel temsilcilerinin Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimi ve Sertifikasyonu için göstermiş oldukları yoğun ilgi bizleri daha da motive ediyor." dedi.

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