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Mavi Göl ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 3 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.

Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 3 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip olan ve 3 yılda yaklaşık 300 bin kişinin de ziyaret ettiği göl, bu yıl da turistleri ağırlamaya başladı. Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 3 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce tatilci ve turisti ağırlamaya devam ediyor. 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çeken tabiat parkı ve Mavi Göl, bölgede turizm sezonunun da başlamasıyla ziyaretçilerini konuk etmeye başladı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip gölde özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, bölgeye gelen ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor. Halk arasında 'Sodalı Göl' diye de adlandırılan Mavi Göl'ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alıyor. 3 gölden oluşan bölgeyi son 3 yılda yerli-yabancı yaklaşık 300 bin turist ziyaret etti. İnsanların çok rahat ulaşabileceği yürüyüş yolları ile otopark projesi çalışmalarının başlatıldığı bölgeye ilgi gösteren binlerce ziyaretçi, eşsiz doğa güzelliği ve manzaranın keyfini çıkardı.

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