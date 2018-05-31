Mavi Marmara 8 yaşında

"Gazze, Mescid-i Aksa savunucusudur, Gazze, Kudüs muhafızıdır. Kudüs kurtarılıncaya dek bu mücadele devam edecek. Mehmetçik'in Kudüs'e gitmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nda Allah'a şükürler olsun Filistin konusu ele alındı, 'Kudüs'ün kutsiyeti takip edilecek' denildi. Türkiye'de bu noktaya geldiysek, Allah'a şükürler olsun bunda rahmetli Erbakan Hoca'nın payı vardır, bunda 'one minute' diyen Cumhurbaşkanımızın payı vardır, bunda Mavi Marmara şehitlerinin payı vardır."

"Netanyahu katildir, İsrail askerleri katildir" diyen Bülent Yıldırım, "Davamız kuru kuruya bir slogan davası değildir. Yetişen gençler bir gün Kudüs'e de akmayı bilecek. Türk Ordusu'nu da Türk Yargısı'nı da bir kez daha göreve davet ediyorum. Niçin Türk Ordusu'nu göreve davet ediyorum? Mavi Marmara'da 16 şehidimiz vardır, o gece İsrail, Türk Ordusu'na saldırdı. İskenderun'da 6 tane askerimizi şehit etti, PKK'yı kullandı ve daha sonra yapılan araştırmalarda kullanılan o PKK'lıların İsrail ve Tel Aviv ile ilişkisi çıktı. Türk Ordusu, Türk askerleri için intikam almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mavi Marmara'da şehit düşen 10 ismin de unutulmadığı yürüyüşte, sık sık şehit isimleri zikredilirken, Mavi Marmara'nın yoluna devam ettiği vurgulandı.

Programın ardından, Galatasaray Lisesi önünde iftar yapan grup buradan ayrıldı.

