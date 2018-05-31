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Mavi Marmara 8 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:13 | Son Güncelleme

İHH, İsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 8. yılında "Kudüs Müslümanların başkentidir!" sloganıyla yürüyüş yaptı - İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım: - "Milli Güvenlik Kurulu'nda Allah'a şükürler olsun Filistin konusu ele alındı, 'Kudüs'ün kutsiyeti takip edilecek' denildi. Türkiye'de bu noktaya geldiysek, Allah'a şükürler olsun bunda rahmetli Erbakan Hoca'nın payı vardır, bunda 'one minute' diyen Cumhurbaşkanımızın payı vardır, bunda Mavi Marmara şehitlerinin payı vardır"

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 8'inci yılında "Kudüs Müslümanların başkentidir!" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Tünel'den başlayan yürüyüş Galatasaray Lisesi'nin önünde son bulurken, katılımcılar "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam, direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Mavi Marmara onurumuzdur" ve "Mescid-i Aksa yalnız değildir" gibi sloganlar attı.

Ellerinde büyük bir Filistin bayrağı taşıyan katılımcılara hitap eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ramazan ayında yürüyüşe katıldıklarından dolayı Filistin sevdalılarına teşekkür etti.

Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gazze, Mescid-i Aksa savunucusudur, Gazze, Kudüs muhafızıdır. Kudüs kurtarılıncaya dek bu mücadele devam edecek. Mehmetçik'in Kudüs'e gitmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nda Allah'a şükürler olsun Filistin konusu ele alındı, 'Kudüs'ün kutsiyeti takip edilecek' denildi. Türkiye'de bu noktaya geldiysek, Allah'a şükürler olsun bunda rahmetli Erbakan Hoca'nın payı vardır, bunda 'one minute' diyen Cumhurbaşkanımızın payı vardır, bunda Mavi Marmara şehitlerinin payı vardır."

"Netanyahu katildir, İsrail askerleri katildir" diyen Bülent Yıldırım, "Davamız kuru kuruya bir slogan davası değildir. Yetişen gençler bir gün Kudüs'e de akmayı bilecek. Türk Ordusu'nu da Türk Yargısı'nı da bir kez daha göreve davet ediyorum. Niçin Türk Ordusu'nu göreve davet ediyorum? Mavi Marmara'da 16 şehidimiz vardır, o gece İsrail, Türk Ordusu'na saldırdı. İskenderun'da 6 tane askerimizi şehit etti, PKK'yı kullandı ve daha sonra yapılan araştırmalarda kullanılan o PKK'lıların İsrail ve Tel Aviv ile ilişkisi çıktı. Türk Ordusu, Türk askerleri için intikam almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mavi Marmara'da şehit düşen 10 ismin de unutulmadığı yürüyüşte, sık sık şehit isimleri zikredilirken, Mavi Marmara'nın yoluna devam ettiği vurgulandı.

Programın ardından, Galatasaray Lisesi önünde iftar yapan grup buradan ayrıldı.

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