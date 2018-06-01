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Mavi Marmara gemisinin son hali şaşırttı! Tepki gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 08:36 | Son Güncelleme

Milli Gazete’nin bugünkü manşetine, Mavi Marmara katliamının 8’inci yıldönümü nedeniyle geminin son halinin fotoğrafını taşıdı.

Mavi Marmara gemisinin son hali şaşırttı! Tepki gösterildi

Mavi Marmara gemisi, geçen günlerde işadamı Erdoğan Tümsek’e satılmıştı. Satıldıktan sonra güvertesi kesilen, yolcu salonları çıkarılan gemi, artık Mavi Marmara değil “Erdoğan Bey” ismiyle kamyon taşıyacak.

Milli Gazete’nin haberinde, “Dün Mavi Marmara katliamının 8’inci yıldönümüydü... Seçimlerde istismar edildi... Üzerinden oy devşirildi... Sonra İsrail’le anlaşılarak dava düşürüldü... Şehitlerin kanı yerde kaldı... Geminin son hali ise işte ortada... Malezya, Kuveyt, Cezayir, Yunanistan, İngiltere ve İrlanda gibi çeşitli ülkelerden aktivistlerin, gazetecilerin ve siyasetçilerin olduğu Mavi Marmara gemisinde, yaklaşık 600 yolcu bulunuyordu. Uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine, Siyonist İsrail tarafından 31 Mayıs 2010 günü sabah saat 04.30’da kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. İşgalci güçlerine ait 4 savaş fırkateyni, 3 helikopter, 2 denizaltı ve 30 zodyak bot ile Mavi Marmara gemisinin etrafı sarıldı. 10 şehit 56 gazi verildi. Yüzlerce insan cebren gözaltına alındı” ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
mavi marmara Milli Gazete mavi marmara katliamı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İsrail bu hükümetin can suyudur wan minute der Filistinliler gibi kani canı satar sonrada Coca-Cola yi yerlere doner tazminat alır unuturuz sehitmi oldu simdş bu insanlar?yoksa siyasilerin kullandığı bir figuranmi oldular?
Şimdiye kadar İsraile en çok hizmet eden hangi hükümet acaba bilmeyen kalmadı
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