Mavi Marmara gemisinin son hali şaşırttı! Tepki gösterildi

Mavi Marmara gemisi, geçen günlerde işadamı Erdoğan Tümsek’e satılmıştı. Satıldıktan sonra güvertesi kesilen, yolcu salonları çıkarılan gemi, artık Mavi Marmara değil “Erdoğan Bey” ismiyle kamyon taşıyacak.

Milli Gazete’nin haberinde, “Dün Mavi Marmara katliamının 8’inci yıldönümüydü... Seçimlerde istismar edildi... Üzerinden oy devşirildi... Sonra İsrail’le anlaşılarak dava düşürüldü... Şehitlerin kanı yerde kaldı... Geminin son hali ise işte ortada... Malezya, Kuveyt, Cezayir, Yunanistan, İngiltere ve İrlanda gibi çeşitli ülkelerden aktivistlerin, gazetecilerin ve siyasetçilerin olduğu Mavi Marmara gemisinde, yaklaşık 600 yolcu bulunuyordu. Uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine, Siyonist İsrail tarafından 31 Mayıs 2010 günü sabah saat 04.30’da kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. İşgalci güçlerine ait 4 savaş fırkateyni, 3 helikopter, 2 denizaltı ve 30 zodyak bot ile Mavi Marmara gemisinin etrafı sarıldı. 10 şehit 56 gazi verildi. Yüzlerce insan cebren gözaltına alındı” ifadeleri yer aldı.



